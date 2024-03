Russie : sans surprise, Vladimir Poutine de nouveau élu président

Sans grande surprise, Vladimir Poutine est réélu à la tête de la Russie pour un cinquième mandat. Selon les premiers résultats, il recueille pour le moment 87% des suffrages. Toute la journée, les Russes ont voté au dernier jour d'un scrutin tendu sur fond de guerre avec l'Ukraine.

Le président Poutine, âgé de 71 ans, a fait face à trois candidats triés sur le volet et sans envergure. L'opposition a été décimée par des années d'une répression qui s'est encore accélérée avec le conflit en Ukraine et a culminé avec le décès d'Alexeï Navalny dans une prison de l'Arctique en février.

Malgré la guerre, le chef du Kremlin peut néanmoins compter sur une popularité bien réelle et veut faire de la présidentielle une démonstration d'unité du pays. « Il nous faut confirmer notre unité », a-t-il martelé jeudi. En milieu d'après-midi à Moscou, la participation s'élevait déjà à 70,81%, un record selon les chiffres officiels.

Protestations en Russie...

Tout au long de la journée, des actions de protestations ont néanmoins eu lieu et au moins 74 personnes ont été arrêtées dans le pays. Selon OVD-Info, organisation spécialisée dans le suivi de la répression, les arrestations ont eu lieu principalement à Kazan, dans le centre de la Russie, et à Moscou, la capitale. Elle précise que ce chiffre peut être revu à la hausse, à mesure que lui parviennent de nouveaux noms.

A Moscou, par endroits, des foules importantes étaient visibles, ont constaté des journalistes de l'AFP. Dans le cimetière, des dizaines de personnes défilaient, déposant des fleurs fraîches sur la sépulture ainsi que des bulletins sur lesquels ont été ajouté le nom de Navalny. Dans l'ensemble, la mobilisation de l'opposition s'est déroulée dans le calme, mais l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi de la répression, a fait état d'au moins 74 interpellations en Russie pour diverses formes de protestations électorales.

...Et dans l'Union européenne

La mobilisation devant les ambassades russes en Europe a été forte dimanche à midi, heure à laquelle l'opposition appelait à honorer la mémoire de l'opposant Alexeï Navalny, dont la veuve était présente à Berlin, et dénoncer une présidentielle tronquée. A Paris, sous la pluie, des milliers de Russes portant imperméable et/ou parapluie, ont fait tout aussi patiemment la queue sur plus de 600 mètres, a constaté l'AFP à 12h30 heure locale.

A Belgrade, de nombreux opposants ont déroulé devant un bureau de vote une banderole affirmant : « Poutine n'est pas la Russie », sous les applaudissements d'une partie des Russes venus glisser leur bulletin dans l'urne.

Encore à La Haye, des milliers de Russes ont fait la queue sur plusieurs centaines de mètres devant l'ambassade de Russie, autour de laquelle un cordon de police était déployé, selon des médias néerlandais. Parmi eux, certains étaient habillés en bleu et blanc, les couleurs de l'opposition. D'autres brandissaient des drapeaux ukrainiens ou déposaient des fleurs devant un portrait d'Andreï Navalny.

Des attaques toute la semaine

Sur le plan militaire, cette semaine électorale a été marquée par des frappes meurtrières et des tentatives d'incursion armées depuis l'Ukraine sur le territoire russe, en réplique aux bombardements et assauts quotidiens des forces du Kremlin depuis plus de deux ans sur leur voisin.

Dimanche matin, une adolescente de 16 ans a été tuée dans une attaque aérienne sur la ville de Belgorod, proche de la frontière et très souvent ciblée. Dans l'après-midi une autre personne est morte et 11 autres blessées dans cette même région. Une frappe de drones imputée à l'Ukraine a également provoqué l'incendie d'une raffinerie dans le sud de la Russie.

Vladimir Poutine a juré vendredi que son pays répondrait aux récents bombardements ukrainiens sur son sol et a dénoncé les incursions de combattants pro-Ukraine comme une « tentative » de « perturber » la présidentielle. Moscou continue pour sa part ses bombardements sur l'Ukraine. Une frappe a tué 21 personnes à Odessa vendredi.

