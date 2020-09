Scandale Wirecard : le cabinet EY savait depuis des années, affirme le FT

Quatre ans avant l'effondrement de Wirecard, du nom de cette société allemande accusée d'une gigantesque fraude comptable, le cabinet d'audit EY avait été mis au courant d'irrégularités. C'est ce qui ressort des nouvelles révélations du Financial Times ce mercredi. Une information qui jette encore le doute sur les implications de divers protagonistes, responsables d'un trou de près de 2 milliards d'euros dans le bilan de la Fintech, autrefois qualifiée de championne de la Tech au niveau européen.

Selon nos confrères britanniques, qui citent une enquête de KPMG, l'autre cabinet d'audit membre des "Big Four" (avec Deloitte, PwC, et EY), et donc concurrent de ce dernier, "un lanceur d'alerte anonyme d'EY a déposé en mai 2016 une lettre au siège d'EY Allemagne à Stuttgart", alertant le...