La mafia italienne impliquée dans le scandale Wirecard

C'est une nouvelle révélation dans le scandale Wirecard, du nom de la Fintech allemande accusée d'une fraude de près de 2 milliards d'euros, et qui n'en finit pas de dévoiler ses zones obscures. Cette fois-ci, c'est l'un des réseaux mafieux les plus dangereux d'Europe qui est mentionné dans ce dossier déjà bien fourni, comme le révèle lundi le Financial Times. Non seulement le prestataire de services de paiement est soupçonné d'avoir menti sur son bilan financier, mais il a également participé au blanchiment de l'argent reçu par un casino en ligne, basé à Malte, et lui-même relié au réseau Ndrangheta, un réseau mafieux opérant depuis le sud de l'Italie en Calabre, selon des documents légaux italiens que s'est procuré le journal britannique. Le quotidien émet néanmoins...