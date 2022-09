Les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce jeudi matin

Les salaires à l'origine de plus de trois quarts des conflits dans les entreprises

La caisse de grève de la CFDT qui compense les pertes de revenus des salariés qui débraient est très sollicitée. Selon le syndicat dirigé par Laurent Berger, il y a eu autant de demandes en six mois cette année, que sur la totalité de 2021. En cause, les actions qui se multiplient dans les entreprises. Et alors que l'inflation dépasse les 5%, dans 75 % des cas , ces mouvements sociaux sont déclenchées à cause de revendications salariales.... De son côté, le patronat répète que tout va bien....

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Coopérations dans la défense : comment l'Allemagne s'éloigne de la France

Le discours prononcé par Olaf Scholz à Prague ne contribue pas à rapprocher les positions entre l'Allemagne et la France dans le domaine de l'armement. Bien au contraire. Berlin semble vouloir marginaliser Paris dans des domaines cruciaux comme la défense aérienne et surtout en matière d'exportations.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Streaming : pourquoi Canal+ et Warner Bros Discovery (HBO) auraient intérêt à racheter OCS

Alors que l'accord liant OCS à HBO expire fin 2022, assombrissant son l'avenir de la plateforme française dans le paysage ultra-concurrentiel du streaming vidéo sur abonnement (SVoD), OCS négocierait en ce moment avec Canal+ et Warner Bros Discovery, le groupe américain qui détient HBO. Pour des raisons différentes, les deux géants auraient grand intérêt à avaler le challenger français aux 3 millions d'abonnés par mois. Explications.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Gaz : en cas de pénurie, quels seraient les industriels touchés par les coupures ?

Cinq mille sites en France sont potentiellement exposés à des baisses, voire des coupures, de gaz cet hiver si le réseau venait à être en danger en raison de la raréfaction du combustible. Les deux gestionnaires des réseaux gaziers ont recueilli, auprès de chaque entreprise concernée, les conséquences économiques que pourraient engendrer ces mesures, mais l'ordre de délestage n'a pas encore été établi. La filière agro-alimentaire, vent debout contre ce dispositif, accentue la pression pour être épargnée.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Le marché automobile français a légèrement rebondi en août

Le marché des voitures neuves en France a connu en août un petit rebond de 3,79% sur un an, 91.406 véhicules. Mais ce niveau est toujours inférieur à celui pré-pandémie en raison des pénuries de composants. Le groupe Stellantis a tiré son épingle du jeu avec une hausse de 14,25% des ventes, tandis que Renault a affiché un recul de 4,60%.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE