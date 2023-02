Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (retraites, Airbus, Renault, Salto, Banque mondiale)

Réforme des retraites : les députés espèrent encore pouvoir voter l'article 7, les Français appelés à manifester

Pour la cinquième fois en quelques semaines, les Français sont appelés ce jeudi à manifester et à faire grève contre la réforme des retraites. La mobilisation s'annonce moins suivie que les précédentes, les syndicats souhaitant se concentrer sur la prochaine date, le 7 mars, pour laquelle ils menacent de mettre le pays « à l'arrêt ». Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le doute persiste sur la possibilité d'un vote de l'article 7 du projet de loi qui porte sur la mesure d'âge de départ à 64 ans. Ils ont jusqu'à minuit, vendredi.

Profits historiques pour Airbus

Airbus a publié un bénéfice d'exploitation ajusté de 5,627 milliards d'euros, en hausse de 15,6% par rapport à l'an dernier pour un chiffre d'affaires en progression de 13%, à 58,9 milliards d'euros, malgré des difficultés à augmenter comme prévu la production d'avions en raison des problèmes rencontrés par certains fournisseurs. Pour 2023, il vise une hausse de son résultat d'exploitation ajusté de 6,7%. En outre, le groupe est en discussion avec Atos pour prendre 29% du capital de sa branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian.

Avec une rentabilité améliorée en 2022, Renault renoue avec le versement de dividendes

2022 a été une bonne année pour Renault dont le chiffre d'affaires a atteint 46,4 milliards d'euros, soit 11,4% de plus par rapport à 2021. Il a également réalisé une marge opérationnelle en hausse de 2,8 points. Le groupe a enregistré cependant une perte nette (part du groupe) de 338 millions d'euros en 2022, notamment causée par sa sortie du marché russe. L'année 2023 sera aussi marquée par les conséquences de la refonte en profondeur de l'alliance entre Nissan et le constructeur français.

Salto, c'est bel et bien fini

La plateforme de programmes vidéo Salto s'arrête, ont annoncé mercredi les groupes France Télévisions, M6 et TF1, qui la détenaient à parts égales. Son avenir était compromis depuis des mois et l'abandon fin septembre de la fusion entre TF1 et M6, auxquels France Télévisions devait revendre sa part pour boucler son budget, a mis un dernier clou au cercueil.

Critiqué pour son climatoscepticisme, le président de la Banque mondiale démissionne

Nommé par Donald Trump, David Malpass avait récemment mis en doute le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. Ce conservateur s'était attiré de nombreuses critiques sur son manque d'action à la tête de l'institution internationale en faveur d'une politique environnementale ambitieuse notamment pour les pays en développement.

ARTICLES BONUS : Pour ou contre : les banques centrales doivent-elles continuer à viser 2 % d'inflation ? (Christopher Dembik face à Gilles Moëc)

