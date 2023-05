Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (attractivité, IA chez Google, hydroélectricité, banque d'Angleterre, transport aérien)

Attractivité : la France fait la course en tête en Europe loin devant l'Allemagne et le Royaume-Uni

Le nombre d'investissements étrangers a légèrement augmenté en 2022 (1.259 ; +3% par rapport à 2023) après un fort rebond en 2021 (1.222) d'après le dernier baromètre EY. En revanche, le nombre d'emplois créés a dégringolé de 15% passant de 44.751 à 38.102.

L'intelligence artificielle générative débarque enfin sur Google

La Google I/O, grande messe annuelle du géant de la tech, s'est tenue mercredi soir. L'entreprise a profité de l'occasion pour présenter ses plans pour intégrer l'intelligence artificielle générative à son moteur de recherche. Google répond ainsi directement à l'offensive de Microsoft, et se remet à niveau dans la course à l'IA qui se profile. Explications.

A Bruxelles, les énergéticiens montent au front pour défendre l'hydroélectricité, grande oubliée de la transition énergétique

EDF, Engie ainsi que huit autres grands énergéticiens européens se sont alliés pour défendre d'une seule voix les intérêts de l'hydroélectricité auprès de la Commission européenne. Aujourd'hui, cette source d'énergie renouvelable représente 20% de la production d'électricité en Europe. Ces installations permettent aussi d'équilibrer le réseau, un enjeu grandissant au fur et à mesure de l'intégration du solaire et de l'éolien dans le mix électrique européen. Toutefois, les ONG et certains partis politiques s'y opposent en raison de son impact sur la biodiversité.

La Banque d'Angleterre va encore relever ses taux face à une inflation record

Pour la 12e fois consécutive, la Banque d'Angleterre (BoE) devrait relever ses taux afin de tenter d'endiguer l'inflation au Royaume-Uni, la plus élevée des pays du G7.

Transport aérien : des innovations vertes mal connues et peu acceptées

Longtemps à la pointe des innovations de rupture, l'aviation ne fait plus autant rêver. Si la transition environnementale du secteur représente un potentiel formidable d'avancées technologiques, celles-ci peinent à trouver un écho chez les Français à en croire une étude tout juste publiée. Et s'ils semblent prêts à payer pour financer ces technologies vertes, il faut encore les convaincre de monter à bord.

