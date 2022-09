Les 5 INFOS BUSINESS à retenir ce lundi matin

Liz Truss en passe de succéder à Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique

Deux mois après la démission du Premier ministre Boris Johnson, les Britanniques vont enfin savoir ce lundi qui va lui succéder. L'issue du vote, ouvert aux quelque 200.000 membres du Parti conservateur, laisse peu de place au suspense tant la cheffe de la diplomatie Liz Truss est en avance dans les sondages face à l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak. La ministre de 47 ans deviendra sauf coup de théâtre la quatrième Première ministre britannique depuis le référendum du Brexit en 2016, la troisième femme à ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May dans l'histoire du Royaume-Uni. Une nomination qui intervient dans un moment chaotique. Dès cet automne et surtout cet hiver, la conjoncture va encore aller en se dégradant. Tous les signaux d'alerte de l'économie britannique virent au rouge vif, entre la flambée du coût de la vie et le mécontentement social qui monte. A plus long-terme, la feuille de route post-Brexit du pays reste à tracer. Analyse.

Frédéric Oudéa, proposé pour prendre le poste de président de Sanofi

L'actuel directeur général de Société Générale doit quitter ses fonctions en mai 2023. Sa nomination en tant qu'administrateur de Sanofi sera proposée lors de la prochaine assemblée générale du groupe pharmaceutique, vraisemblablement au printemps prochain. Il sera ensuite nommé président du conseil d'administration à la place de Serge Weinberg, dont le mandat arrive à échéance.

L'Elysée embauche un « spin doctor » à l'américaine

C'est un nom à retenir : Frédéric Michel. Ce Français âgé de 50 ans, qui a passé toute sa carrière hors de France comme expert en relations publiques, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, va être nommé « conseiller spécial communication et stratégie » de l'Elysée dans les prochains jours.

L'euro passe sous les 0,99 dollar, une première depuis 20 ans

L'euro, chahuté par les incertitudes sur l'économie européenne après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom, valait moins de 0,99 dollar ce lundi. Il faut remonter à décembre 2002 pour retrouver un change équivalent. Depuis le début de l'année, la monnaie européenne ne cesse de s'affaiblir face au dollar.

Les pays membres de l'Opep+ veulent garder la main sur les prix du pétrole

Les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), menés par l'Arabie saoudite, et leurs dix partenaires conduits par la Russie se retrouvent ce lundi, à Vienne, pour ajuster les quotas du mois d'octobre. Certains experts évoquent une volonté de les réduire pour soutenir les cours, qui ont accusé en août leur troisième recul mensuel consécutif.

