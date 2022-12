Les 5 infos business à retenir ce lundi matin

Revalorisation : les médecins libéraux appellent à la grève durant la trêve des confiseurs

Plusieurs collectifs dont « Médecins pour demain » appellent les médecins libéraux à faire grève et à ne pas recevoir de patients entre ce lundi 26 décembre et le lundi 2 janvier, dans le but d'obtenir une revalorisation des tarifs de leurs consultations de 25 à 50 euros. Un manque de médecins potentiel, pendant les fêtes, qui augmente la pression sur les hôpitaux déjà mis à mal suite à la crise du Covid-19.

__________

Conflit en Ukraine : négociations, livraison de gaz, Poutine souffle le chaud et le froid

Le président russe se dit prêt à négocier pour mettre fin au conflit en Ukraine qui dure depuis 10 mois et propose de reprendre les livraisons de gaz en Europe via le gazoduc Yamal. Sur le terrain, Moscou, qui a connu des revers militaires, intensifie ses bombardements, visant en particulier les centrales électriques. De retour d'une visite aux Etats-Unis, le président ukrainien Volodimir Zelensky a obtenu le système de défense antiaérienne Patriot qu'il réclamait depuis plusieurs semaines.

__________

Hausse des taux : pour diminuer l'inflation, la BCE ne baissera pas la garde en 2023



La Banque centrale européenne doit être prête à faire face à la pression et à augmenter les taux d'intérêt si cela s'avère nécessaire pour faire baisser l'inflation, a déclaré Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), dans un entretien samedi au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Encore négatif au printemps, le taux de dépôt se situe entre 1,5% à 2%, et les investisseurs s'attendent désormais à ce qu'il atteigne 3 à 4% l'année prochaine, contre un pic de 2,75% anticipé auparavant.

__________

Mis en cause dans une affaire de pots-de-vin en Chine, Safran va payer 17,2 millions de dollars aux Etats-Unis

D'après une lettre du ministère de la Justice américain, le géant industriel français spécialisé dans l'aéronautique, le spatial et la défense vient de débourser 17,2 millions de dollars pour mettre fin à une enquête judiciaire. Deux filiales de Safran sont accusées d'avoir versé des pots-de-vin au gouvernement chinois pour remporter un contrat dans l'équipement de trains chinois.

__________

Coupe du monde 2022 : Jackpot pour les sites de paris en ligne avec 615 millions d'euros de mises

L'Autorité nationale des jeux a révélé samedi 24 décembre que les sites de paris sportifs en ligne français ont reçu 615 millions d'euros de mises lors du Mondial 2022 de football. Un chiffre record, bien au-dessus des 366 millions d'euros misés lors de la Coupe du monde 2018. Des résultats cependant décriés par des associations contre l'addiction et des hommes politiques.

__________

ARTICLE BONUS - Les étudiants étrangers rapportent chaque année à la France 1,35 milliard d'euros

