Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (motion de censure, inflation, Boeing, Sénégal, Samsung)

Gabriel Attal face à sa première motion de censure, les noms de nouveaux ministres attendus

Gabriel Attal doit affronter une motion de censure de la gauche ce lundi matin à l'Assemblée nationale, sans grand risque néanmoins pour le nouveau Premier ministre qui doit ensuite s'envoler pour Berlin. C'est dans ce contexte que les noms de 15 ministres délégués et secrétaires d'Etat devraient être dévoilés ce même jour.

Inflation : c'est en Espagne, en Italie et au Portugal que les effets sont les plus fortement ressentis en Europe

Au sein de la zone euro, l'inflation « semble être plus fortement ressentie » par les habitants des pays du sud de l'Europe, selon une étude menée en novembre 2023 par l'observatoire Cetelem de la banque française BNP Paribas, avec Harris Interactive. Et bien que moins forte qu'il y a un an, elle reste la première préoccupation des Européens.

Boeing révèle un nouveau problème de non-conformité sur les fuselages de certains 737 MAX

Le constructeur aéronautique Boeing a indiqué dimanche avoir été informé par un fournisseur d'un problème de conformité sur les fuselages de certains 737 MAX qui, sans représenter de danger immédiat pour les avions en vol, devrait nécessiter une intervention sur une cinquantaine d'exemplaires non encore livrés. Et entraîner des retards de livraison.

La tension monte au Sénégal après le report de la présidentielle : l'ancienne Première ministre Aminata Touré arrêtée

La tension monte au Sénégal après l'annonce du président Macky Sall de reporter la présidentielle. De premiers heurts ont éclaté dimanche à Dakar et l'opposante et ex-Première ministre Aminata Touré a été arrêtée, selon l'opposition. Les députés doivent se réunir ce lundi pour examiner une proposition de loi pour le report de la présidentielle de six mois.

Scandale autour de la succession chez Samsung : son patron et héritier Lee Jae-yong acquitté

Lee Jae-yong, à la fois président et héritier de Samsung, était poursuivi pour fraude comptable dans le cadre de la fusion de deux entreprises du groupe en 2015. Or, selon ses détracteurs, celle-ci était notamment destinée à lui assurer un transfert de pouvoir sans problème. Mais le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas eu « d'intention de nuire aux actionnaires », selon l'agence de presse Yonhap.

