Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (remaniement, Eurofighter, PGE, Etats-Unis, voitures électriques)

Remaniement : Bruno Le Maire prône la stabilité à Bercy

Les Premiers ministres passent mais Bruno Le Maire reste. Après avoir résisté à tous les remaniements depuis 2017, le ministre de l'Economie et des Finances entend bien continuer sur la lancée en 2024. Il a ainsi appelé à la stabilité à Bercy, alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à rebattre les cartes avec un nouveau gouvernement et un possible changement de Premier ministre.

L'Allemagne prête à débloquer la vente d'avions de chasse Eurofighter à l'Arabie saoudite

L'Allemagne est désormais disposée à autoriser de nouvelles ventes d'avions de combat Eurofighter à l'Arabie saoudite, a déclaré dimanche la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, alors que le veto allemand bloque un contrat conclu il y a plusieurs années.

Face aux difficultés de remboursement, les PGE pourront être rééchelonnés jusqu'en 2026

Une nouvelle soupape de trois ans vient d'être accordée aux entreprises en difficulté pour rembourser leurs prêts garantis par l'Etat. Alors que la CPME indique que près d'un tiers des TPE-PME peinent à s'acquitter de leur dette, Bercy a prorogé le dispositif d'accompagnement jusqu'à fin 2026, en accord avec la Banque de France et la Fédération bancaire française.

Etats-Unis : le Congrès s'accorde sur un budget de 1.600 milliards de dollars, le spectre du « shutdown » s'éloigne

Le Congrès américain a annoncé dimanche un accord bipartisan sur le budget fédéral total pour l'année fiscale 2024. Il franchit ainsi une étape clé pour éviter une paralysie de l'administration américaine en cette année d'élection présidentielle.

Voitures électriques : le constructeur vietnamien VinFast débarque en Inde

VinFast ouvre sa première usine dans le troisième plus grand marché automobile du monde. Le constructeur vietnamien poursuit ainsi son expansion alors qu'il peine déjà à écouler ses modèles au Vietnam.

