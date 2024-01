Voitures électriques : le constructeur vietnamien VinFast débarque en Inde

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast continue son expansion. Il prévoit ainsi d'ouvrir sa première usine de production en Inde, dans le cadre d'un investissement de deux milliards de dollars partagé avec les autorités de la région de Tamil Nadu (sud). Une « avancée significative » pour le développement de la marque dans le troisième plus grand marché automobile du monde, s'est-elle félicitée dans un communiqué publié samedi.

La première phase du projet, d'un coût de 500 millions de dollars dans les cinq premières années, comprend la construction d'une usine de production à Thoothukudi, dans le sud. Le chantier du site doit quant à lui débuter cette année, selon l'entreprise vietnamienne qui ne précise pas de calendrier d'ouverture. A l'avenir, quelque 150.000 véhicules par an pourraient être conçus sur place.

Devenir un leader mondial de la voiture électrique

Lancé en 2017, VinFast est le fleuron à l'international de VinGroup, propriété de l'homme le plus riche du Vietnam, Pham Nhat Vuong, dont la fortune est estimée à cinq milliards de dollars par Forbes. Le constructeur rêve de devenir l'un des leaders mondiaux de la voiture électrique.

Il n'a donc pas tardé à s'implanter aux Etats-Unis, où se construit une usine de voitures et de batteries en Caroline du Nord, avec une capacité de production de 150.000 unités par an. Le constructeur espère ainsi se faire une place en proposant des modèles moins chers et un système de location mensuelle de la batterie, censé faire baisser la facture pour le client. Cependant, avec la chute de sa cotation à Wall Street après un départ en trombe l'été dernier, la marque doit encore faire ses preuves dans un marché de l'électrique dominé par Tesla et BYD.

Plus largement, le constructeur peine à se trouver une place sur un marché mondial en pleine expansion. Fin 2023, la marque avait écoulé 21.000 unités dans le monde, à un rythme éloigné de son objectif de 50.000. Car ceux qui ont franchi le pas se plaignent du manque de fiabilité de certains modèles : défauts de construction, bugs de logiciel... Une mauvaise publicité pour la marque, déjà mise au défi par le réseau sous-développé de bornes de recharge. Malgré la multiplication des points de vente en Europe et aux Etats-Unis, et des projets de développement en Inde, Indonésie et au Moyen-Orient, le pari reste donc pour le moment déficitaire. VinFast a annoncé 623 millions de dollars de pertes au troisième trimestre 2023.

Difficulté à attirer des clients locaux

Au-delà de devenir un leader mondial, le constructeur vietnamien rencontre également des problèmes à écouler ses modèles sur son marché local. Le Vietnam a enregistré environ 280.000 nouvelles immatriculations en 2022, selon des données de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA). Seules 7.400 concernent la marque VinFast, soit moins de 3%. Une goutte d'eau à l'échelle du Vietnam, 100 millions d'habitants, dont la croissance soutenue nourrit les débouchés pour les entreprises. Le constructeur a pour autant enregistré une progression en 2023, avec 11.000 véhicules vendus de janvier à juin... mais son principal client, qui en a acheté la moitié, est une compagnie de taxis appartenant à VinGroup.

Tran Lien Phuong, directeur de la société de conseil et d'étude de marché AMCO à Hô Chi Minh-Ville, a observé que même si le gouvernement communiste encourageait les consommateurs à acheter des produits vietnamiens, ceux-ci avaient tendance à faire davantage confiance aux marques étrangères. « La compétition sera certainement longue et difficile pour VinGroup. Quiconque s'engage dans ce type de marché a besoin de temps », a-t-il souligné.

(Avec AFP)