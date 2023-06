Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (salon du Bourget, Airbus, dette, surtourisme, Apec)

Aéronautique : la crise est finie, le salon du Bourget s'ouvre en pleine croissance

Après quatre ans d'absence, le grand retour du salon du Bourget s'annonce phénoménal. Il est d'ores et déjà acquis que les visiteurs seront au rendez-vous. Il faut dire que le secteur connaît, malgré les critiques et les vents contraires, un dynamisme inespéré il y a encore un an. De quoi anticiper quelques belles annonces de commandes - même si certaines sont déjà connues. Pour autant, les succès commerciaux ne devront pas faire oublier les enjeux de décarbonation et de remontée des cadences de production qui seront au cœur du salon.

ENTRETIEN EXCLUSIF : Guillaume Faury (Airbus) : « Nous allons atteindre la neutralité carbone en 2050 »

PARIS AIR FORUM- Décarbonation de l'aviation, carburants durables, lancement du successeur de l'A320 NEO, avion à hydrogène, concurrence avec Boeing, évolution du transport aérien, crise de la supply chain, souveraineté, SCAF, impact de la loi de programmation militaire sur les activités de défense et spatiales, Ariane 6, Newspace..., dans une longue interview accordée à La Tribune à l'occasion du Paris Air Forum qui s'est tenu ce vendredi, Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus a détaillé sa vision sans esquiver aucun de ces sujets stratégiques.

Chez les cadres, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à avoir reçu une augmentation salariale

La part de cadres ayant bénéficié d'une augmentation de salaire durant l'année 2022 a atteint « un niveau record » : plus d'un sur deux (57%), en augmentation de 11 points sur un an. Reste que les femmes ont été moins nombreuses que les hommes à en bénéficier et leur rémunération brute médiane demeure inférieure de 15%.

Le gouvernement à la recherche de milliards d'euros d'économies pour redresser les finances publiques

Le gouvernement organise ce lundi des assises des finances publiques qui mettront en exergue les milliards d'euros d'économies nécessaires pour permettre à la France de redresser des comptes dégradés par les crises successives. Les présidents des associations des maires et des Régions de France, David Lisnard et Carole Delga, ont décliné l'invitation. Ils ont notamment dénoncé dimanche le « jeu de dupes » et « l'incohérence » de l'exécutif.

Le gouvernement dévoile son plan de lutte contre le surtourisme

Le gouvernement a dévoilé dimanche soir son plan pour réguler les flux touristiques et notamment les pics de fréquentation qui submergent des sites touristiques français à certains moments de l'année.

