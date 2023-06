Finance patriotique : une nécessité encore en 2023

Depuis le Covid-19 et la guerre en Ukraine, le développement d'une souveraineté nationale apparaît comme un des grands enjeux stratégiques, permettant à la France de conserver son autonomie d'action et de renforcer ses capacités industrielles. Une nécessité dans le domaine de la défense.

L'enjeu de la souveraineté

« Il y a nécessité à investir et financer l'industrie de défense », affirme le député de Seine-et-Marne membre de la commission de la défense national, Jean-Louis Thériot. Pour accompagner les entreprises dans leur développement, mais aussi permettre l'émergence de solutions innovantes et les soutenir. C'est d'ailleurs le sens de la création du Fond innovation défense géré par l'Agence de l'Innovation de défense (AID), qui soutient les processus de maturation technologique et de montée en compétence. Mais, Jean-Louis Thériot déplore pour sa part le comportement trop frileux des investisseurs potentiels, mais aussi des spécialistes de la compliance, qui ne prennent pas toujours « la mesure des enjeux » liés au secteur.

« Il faudrait que les investisseurs comprennent qu'il n'y a rien de plus noble que d'investir dans la défense », plaide Marwan Lahoud, PDG de Tikehau Capital Private Equity. L'occasion de faire de la pédagogie et de rappeler qu'une économie de guerre finance aussi les territoires et les emplois. « Financer la défense, c'est investir dans l'industrie et contribuer à la réindustrialisation, cela concerne l'économie du pays », poursuit-il.

« Investir dans l'outil de défense, c'est profondément citoyen », soutient François Mattens, co-fondateur de Defense Angels, qui parle d'une « vraie volonté de s'intéresser à ces problématiques » et d'un changement de mentalité des citoyens à l'égard de l'industrie de défense : en effet, selon un sondage IFOP sollicité par le Conseil des industries de défense françaises, en 2021, 64% des Français ont une bonne image de la filière. La perception de l'industrie de défense a évolué et pourrait ainsi permettre de diversifier ses possibilités de financement, notamment par le biais de l'épargne.

Préparer l'avenir

Avec 10 milliards d'euros alloués à l'innovation dans la prochaine Loi de programmation militaire, l'Agence de l'innovation de défense souhaite ainsi « préparer le futur » et veiller au maintien d'un tissu industriel solide. Car financer l'outil de défense, selon le directeur de l'Agence de l'innovation de défense (AID), Patrick Aufort, c'est « ce qui permet de financer la R&D et la compétitivité future de notre industriel. Nous sommes à un moment clé, si on ne finance pas maintenant, on ne finance pas l'avenir », martèle-t-il. Il y a donc nécessité de faciliter les investissements dans l'outil de défense et de développer un niveau de financement cohérent avec les ambitions stratégiques de la France.