Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (armée de terre, immobilier, vols privés, ChatpGPT, gaz, téléphérique)

Exclusif - Loi de programmation militaire : une claque pour l'armée de terre

Le ministère des Armées va reporter la livraison de plus de 1.200 véhicules blindés et de 40 Leclerc rénovés au-delà de 2030. Si l'armée de terre aura plus de drones Patroller et de systèmes de feu dans la profondeur, le parc de Caesar reste quant à lui inchangé.

Exclusif - Immobilier : le gouvernement songe à revoir la fiscalité des meublés touristiques

Treize mois après avoir commandé un rapport sur la raréfaction de l'offre de résidences principales dans les zones touristiques, le gouvernement vient de le recevoir des mains des hauts fonctionnaires. Les auteurs recommandent notamment d'accélérer « l'extinction définitive » des incitations fiscales en faveur des meublés de tourisme. Selon nos informations, la proposition trouve écho dans les couloirs de l'exécutif. Décryptage.

Le Canada ouvre une enquête sur ChatGPT, Biden s'inquiète des dangers potentiels de l'IA

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a annoncé l'ouverture d'une enquête sur OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, ce mercredi 5 avril. L'institution accuse l'entreprise américaine de recueillir des renseignements personnels sur les utilisateurs et de les communiquer à d'autres dans des réponses. Il s'agit du deuxième pays à mettre le holà sur l'intelligence artificielle après que l'Italie a pris la décision de bloquer les services de GPT.

Un téléphérique va relier la gare de Vitrolles à l'aéroport Marseille-Provence

Un téléphérique reliant la gare de Vitrolles à l'aéroport Marseille-Provence (AMP), distant d'un kilomètre à vol d'oiseau, devrait voir le jour d'ici fin 2027. Pour les élus et acteurs économiques de la zone, c'est une « importante révolution pour le territoire ». Un moyen de transport effectivement astucieux mais qui n'est jamais facile à mettre en place en raison de difficultés techniques liées parfois à la météo.

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol va interdire les vols de nuit et les jets privés

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol va interdire à l'horizon 2025-2026 les vols de nuit et les jets privés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores. Au grand dam des compagnies qui ont déjà intenté une action juridique en mars après avoir appris que les Pays-Bas voulaient réduire les vols à Schiphol à 440.000 par an d'ici à 2024, contre un niveau pré-covid de 500.000.

