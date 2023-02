Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (index seniors, Medef, crédit conso, SAF, camions)

Retraites : claque pour le gouvernement, l'index des seniors mis à l'index à l'Assemblée nationale

Alors que la Première ministre Élisabeth Borne venait de dévoiler de nouvelles concessions aux Républicains sur les carrières longues, le gouvernement a subi un premier revers majeur à l'Assemblée. Les députés ont rejeté « l'index seniors » par 256 voix contre 203, et 8 abstentions. 38 députés LR ont voté contre. Par ailleurs, compte tenu de la lenteur des débats, il est possible que les députés n'aient pas le temps de se pencher sur l'article 7 qui porte sur l'allongement de l'âge légal à 64 ans.

Medef : la bataille pour la succession de Roux de Bézieux s'active en coulisses

Le mandat de Geoffroy Roux de Bézieux à la tête du Medef arrive à échéance le 6 juillet. Les statuts de l'organisation patronale ne lui permettent pas de rempiler. Mais qui pour prendre la suite ? Le 6 mars prochain, les candidats pourront se déclarer officiellement... Quelques prétendants sont pourtant déjà en campagne, plus ou moins discrètement. Revue de détails.

Le crédit à la consommation n'a plus la cote auprès des ménages

Les Français sont de moins en moins nombreux à détenir un crédit à la consommation, selon une enquête de l'Observatoire des crédits aux ménages. C'est même le taux le plus faible depuis les années 1980. Entre changement de comportement des ménages, ou inquiétudes face à l'inflation ou bien un peu des deux, le secteur du crédit à la consommation, autrefois florissant, entre dans une zone de turbulences. Déjà, l'un des principaux acteurs européens, BNP Paribas annonce un plan de suppression de postes et Oney Bank, filiale de BPCE, compte réduire la voilure à l'international.

Le gouvernement mobilise l'écosystème pour lancer (enfin) la filière des carburants d'aviation durables (SAF)

Trois ministres et les représentants de haut niveau de l'aérien, de l'aéronautique et de l'énergie : il n'en fallait pas moins pour tenter de donner - enfin - vie à une filière française des carburants d'aviation durables (SAF) et avancer sur la voie de la décarbonation. Il en faudra néanmoins encore plus dans les prochains mois pour définir une feuille de route agréée par tous et, surtout, débloquer l'équation financière qui pèse sur son développement avec des prix au moins trois fois plus élevés que le kérosène.

Bruxelles veut des bus « zéro émission » et des camions bien plus propres d'ici 2030

La Commission européenne a proposé mardi de sabrer de 90%, par rapport à 2019, les émissions carbone des camions poids lourds vendus dans l'UE à partir de 2040, tout en imposant dès 2030 que tous les nouveaux bus urbains mis en service soient « zéro émission ». Un défi énorme à relever selon l'Association des constructeurs européens automobiles (ACEA). Par ailleurs, hasard du calendrier, ce même mardi, les eurodéputés ont voté l'interdiction de vendre des voitures neuves à moteur thermique dès 2035.

