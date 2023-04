Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Conseil constitutionnel, CFDT, emplois, panneaux solaires, voitures électriques)

Retraites : les scénarios du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel doit rendre son arbitrage ultime sur la réforme des retraites ce vendredi 14 avril en fin de journée. Après des mois de bataille parlementaire et d'intenses mobilisations dans tout le pays, les sages pourraient censurer partiellement ou totalement le texte de la réforme. Le collège constitutionnel doit également se prononcer sur le référendum d'initiative partagée (RIP) réclamé par la gauche. Retour en quatre points sur les différentes options et les dix temps forts de la réforme depuis le début de l'année.

Retraites : quelle sortie de conflit pour la CFDT ?

Ce jeudi 13 avril, s'est tenue la 12eme journée d'action contre la réforme des retraites. Malgré les nombreux cortèges en province, la mobilisation s'est essoufflée. A peine 5 % de grévistes dans l'Education nationale, 3,8 % dans la fonction publique. Des violences ont éclaté à Paris où des Black Blocs se sont attaqués à des vitrines, le siège de LVMH à Paris a été envahi quelques minutes, ce matin. Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision concernant la loi, ce vendredi en fin de journée, les syndicats préparent la suite. Et notamment la CFDT, qui ne remettra pas en cause la légitimité des Sages.

La hausse des prix de l'énergie pourrait détruire 150.000 emplois industriels en France

La hausse des prix de l'énergie mais aussi la suppression progressive des quotas gratuits d'émission de CO2 en Europe menace des dizaine de milliers d'emplois dans l'industrie tricolore.

Panneaux photovoltaïques : Chine, Etats-Unis, Inde... le risque d'une dépendance sans fin pour l'UE

L'Union européenne et ses Etats membres doivent se réveiller pour mettre en place une forte politique industrielle afin de se détacher de leur dépendance à l'égard de la Chine sur le marché du photovoltaïque. Le temps presse alors que les tensions géopolitiques s'accroissent et que les Etats-Unis et l'Inde pourraient aspirer les projets de nouvelles usines.

Fin des zones blanches : le deal à 3 milliards de 2018 ne suffira pas, selon le gouvernement

Le gouvernement et les opérateurs ont signé, il y a quatre ans, un accord visant à apporter la téléphonie mobile aux territoires qui en sont encore dépourvus. L'Etat a renoncé à d'importantes recettes budgétaires en échange du déploiement de nouvelles antennes par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Mais l'exécutif estime aujourd'hui que ce deal ne suffira pas à couvrir toutes les habitations, et ouvre la voie, au grand dam des collectivités, à un nouvel accord avec les opérateurs.

