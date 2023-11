Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (RTE, Le Maire, Fed, Airbus, PLF)

Électricité : RTE prépare les esprits à la construction de nouvelles lignes à très haute tension en France

Pour réussir le pari de la transition énergétique, la France va devoir construire de nouvelles lignes électriques de 400.000 volts, a prévenu le patron de RTE Xavier Piechaczyk, devant les sénateurs. Or, ces immenses ouvrages, qui n'ont pas été construits en France depuis de nombreuses années, restent extrêmement difficiles à enterrer et poseront forcément des questions d'acceptabilité. Alors qu'une course contre la montre est enclenchée, le gestionnaire doit présenter sa nouvelle stratégie d'investissements au printemps 2024.

Le Maire prêt à de nouvelles mesures de réduction des dépenses publiques si la croissance est trop faible



Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est dit prêt jeudi, à l'occasion de la conférence Reuters NEXT, à prendre des mesures complémentaires de réduction des dépenses publiques pour respecter les objectifs de déficit si la croissance économique de la France n'est pas conforme aux prévisions.

La motion de censure de LFI écartée, le Projet de loi de finances (PLF) est adopté en première lecture

L'Assemblée nationale a rejeté dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un hémicycle quasi-désert, la motion de censure de La France insoumise déposée en réplique au 49.3. Ce dernier avait été déclenché par la Première ministre Élisabeth Borne sur la partie « dépenses » et l'ensemble du projet de loi de finances du budget 2024. Le texte va désormais poursuivre sa course au Sénat, où il est attendu à partir du 23 novembre.

Taux : l'hypothèse de voir la Fed frapper à nouveau pour juguler l'inflation fait trembler Wall Street

La Bourse de New York a interrompu sa série de séances positives jeudi, les indices concluant dans le rouge après des propos du patron de la Fed, Jerome Powell, indiquant que la banque centrale américaine « n'hésiterait » pas à relever encore ses taux si nécessaire.

SCAF (phase 2) : « Les négociations devront être quasiment terminées fin 2024 » (Jean-Brice Dumont, Airbus)

EXCLUSIF - Dans une longue interview accordée à La Tribune, Jean-Brice Dumont, le patron de la division avions militaires d'Airbus Defence and Space, détaille tous les enjeux à court et long terme des programmes dans le portefeuille militaire du constructeur européen : SCAF, Eurofighter, les drones Eurodrone et SIRTAP (Espagne), MRTT, A400M, le futur avion de patrouille maritime et le futur avion de transport médium. Airbus a en soute de nombreux prospects solides dans ses pays dits domestiques et à l'exportation pour l'ensemble de sa gamme.

