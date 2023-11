Adhésion à l'UE : les espoirs de la Turquie douchés par les avancées de l'Ukraine

L'Union européenne se prépare à accueillir de nouveaux membres dans un avenir plus ou moins proche. Si l'Ukraine et la Moldavie sont les pays les mieux partis pour intégrer le bloc des Vingt-Sept, pour la Turquie, éternelle candidate, le bout du chemin semble hors d'atteinte. Les négociations d'adhésion sont gelées depuis 2018 et les avancées de Kiev semblent lui fermer encore un peu plus les portes de l'Europe.