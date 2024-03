Inquiété par Moscou, le Danemark augmente à son tour ses dépenses militaires

L'heure est au réarmement en Europe. Le Danemark a annoncé ce mercredi augmenter de 5,43 milliards d'euros (40,5 milliards de couronnes) ses dépenses de défense lors des cinq prochaines années en investissant dans le renforcement de ses capacités militaires, l'allongement de la conscription et un soutien supplémentaire à l'Ukraine.

« Le gouvernement prévoit d'augmenter les dépenses de défense d'un total de 40,5 milliards de couronnes entre 2024 et 2028 », a écrit le ministère de la Défense dans un communiqué. Une augmentation, qui permettra au pays nordique de consacrer plus de 2% de son PIB à la défense en 2024, a précisé la Première ministre, Mette Frederiksen.

Avec cette annonce, le Danemark entend montrer l'exemple aux autres membres de l'OTAN à l'heure où la Russie se montre toujours plus menaçante avec les 29 pays européens membres de l'alliance. Tous s'étaient, en effet, engagés en 2006 à atteindre ce seuil, mais seuls onze d'entre eux étaient au-dessus de la barre des 2% l'an dernier, selon l'Alliance. Surtout, le Danemark répond à la menace lancée par Donald Trump qui a affirmé, début février, qu'il ne défendrait pas les pays membres n'ayant pas consacré 2% de leurs budgets à la défense s'il était réélu en tant que Président. Un seuil que la Pologne demande d'être porté à 3% pour tous les membres du Traité de l'Atlantique Nord.

Les pays nordiques et frontaliers de la Russie augmentent leurs budgets militaires

Et le Danemark n'est pas le seul pays du Vieux continent à se réarmer. Loin de là. Parmi les pays nordiques, la Norvège a annoncé en février une augmentation de 20% de son budget militaire en 2024 par rapport à 2023 soit 15 milliards de couronnes norvégiennes (1,32 milliard d'euros) supplémentaires. Elle consacre cependant bien moins d'argent à sa défense (1,67% de son PIB en 2023) que les autres pays européens frontaliers de Moscou et ne prévoit d'atteindre les 2%, voulus par l'OTAN, qu'en 2026.

Un peu plus à l'Est, les pays nordiques se réarment aussi à toute vitesse. Ainsi, en janvier, la Lettonie, dont le budget militaire correspondait à 2,27% de son PIB en 2023, la Lituanie (2,54%) et l'Estonie (2,73%) ont signé un accord destiné à renforcer leur défense le long de leur frontière avec la Russie. Ainsi les trois États baltes - dont deux ont une frontière avec la Russie - vont construire des « installations défensives anti-mobilité » dans les années à venir dont des centaines de bunkers à la frontière entre l'Estonie et la Russie dans le cadre de nouveaux projets visant à créer une « ligne de défense baltique ».

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se remilitarisent à toute vitesse

Et les hausses de dépenses militaires en Europe ne concernent pas seulement les pays nordiques partageant une frontière maritime ou terrestre avec Moscou.

Ainsi, en 2022, les dépenses militaires de l'Europe ont atteint 314 milliards d'euros, une progression record depuis plus de trois décennies, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Cela représente, en effet, une hausse de 30% par rapport à 2012. Et ce chiffre devrait encore grimper en 2023 et 2024 au vu des nombreuses annonces de chefs d'Etat européens allant dans ce sens.

Trois pays consacrent des sommes largement supérieures à la plupart des autres États européens en volume, avec, au premier rang, l'Allemagne. Alors qu'il ne consacrait que 1,2% de son PIB à son armée en 2018, Berlin vise, en effet, l'objectif de 2% en 2024, soit 84 milliards d'euros. Un somme importante face aux 50 milliards (1,57% de son PIB) qu'elle a consacrés à son armée en 2023. Du côté du Royaume-Uni, la première puissance militaire et le plus gros investisseurs dans la défense sur le continent européen, le budget de sa défense atteignait déjà 45,9 milliards de livres (53,5 milliards d'euros) sur l'année fiscale 2021/2022. Mais Londres a dépensé « plus de 50 milliards de livres (58 milliards d'euros, NDLR) dans la défense pour la première fois de notre histoire » sur l'année 2022/2023, avait insisté le ministre britannique des Armées de l'époque, Ben Wallace, lors d'une allocution à l'été 2023.

Enfin, la France, troisième pays qui dépense le plus dans son armée sur le continent européen, a aussi vu son budget militaire bondir. Alors que le pays connaissait une baisse continue de ses dépenses militaires depuis les années 1990, son budget consacré à la défense est passé de 39,2 milliards d'euros en 2021 à 43,9 milliards d'euros en 2023, soit 1,9% de son PIB. Surtout, le gouvernement vise 47 milliards d'euros de dépenses en 2024 et souhaite même doubler son budget militaire d'ici à 2030 par rapport à 2019.

(Avec AFP)