Méga-camions : les eurodéputés se prononcent en faveur de leur circulation facilitée au sein de l'UE

Le texte sur les « méga-camions » poursuit sa route au sein de l'UE. Les eurodéputés se sont prononcés mardi en faveur d'une circulation facilitée dans l'UE de ces géants de la circulation, malgré des craintes sur leur impact en matière d'environnement, de sécurité et de concurrence avec le fret ferroviaire.

Ces camions à rallonge, qui mesurent jusqu'à 25 mètres de long et portent un conteneur auquel s'ajoute une remorque, sont déjà autorisés dans certains pays comme la Suède ou la Finlande et testés dans d'autres comme l'Allemagne. Mais ils sont interdits en France.

Le texte adopté autorise automatiquement entre Etats voisins consentants, qui les acceptent déjà sur leur territoire, la circulation de ces géants pesant jusqu'à 60 tonnes selon les normes européennes. Mais cette législation devra désormais être négociée entre les Etats membres.

Réduire les émissions...

A l'origine, la révision législative vise d'abord à favoriser l'essor des poids-lourds électriques ou à hydrogène, technologies plus lourdes et volumineuses, en relevant à 44 tonnes (contre 40 actuellement) le poids maximal des camions zéro émission circulant entre pays de l'UE.

Mais les véhicules diesel bénéficieraient aussi de ce relèvement à 44 tonnes jusqu'en 2034, et pourraient même peser davantage si les Etats entre lesquels ils circulent le permettent pour les opérations de fret « intermodal » (combinaison train/bateau et route). Selon Bruxelles, ce seul texte contribuerait à réduire d'environ 1,2% les émissions de CO2 du transport de marchandises sur 2025-2050, et ferait économiser 45 milliards d'euros aux transporteurs sur cette période, grâce à des normes harmonisées et au surcroît de volume acheminé par trajet.

L'Espagnole Isabel Garcia Munoz (sociaux-démocrates), rapporteure du texte, a ainsi assuré que « les règles créeront de réelles incitations pour les entreprises à passer au zéro émission et rendre le transport routier plus durable et plus sûr ». Elle fait valoir qu' « en transportant la même charge avec moins de véhicules et moins de déplacements, nous pouvons réaliser des réductions significatives d'émissions » carbone.

Les écologistes indignés

Mais ce discours ne fait pas l'unanimité. « Etendre le même avantage aux camions diesel polluants ne fait qu'accélérer leurs ventes, en leur permettant de transporter davantage au détriment des camions propres », a déploré de son côté Bernardo Galantini, de l'ONG environnementale Transport&Environment. Elle « ouvre la porte à de plus gros pollueurs notamment sur nos routes », s'est notamment inquiétée l'eurodéputée française Karima Delli (Europe Ecologie). Une majorité d'eurodéputés français s'opposaient aux méga-camions, mais leurs amendements ont été rejetés.

La France a d'ores et déjà « redit son refus d'une libéralisation de la circulation internationale des camions de 44 tonnes et des « mégatrucks » », par la voix de son ministre des Transports, Patrice Vergriete, qui a réagi sur le réseau X (ex-Twitter). « Aujourd'hui la priorité est le report modal, en particulier vers le ferroviaire », a-t-il souligné.

Le fret ferroviaire se sent menacé

Car le secteur du fret s'alarmait déjà la veille de cette future décision. « Nous sommes fermement opposés à l'augmentation des poids et tailles des camions non-électriques, aux flux transfrontaliers de méga-camions (...) qui circuleraient sans entrave de la Pologne à l'Espagne », lance Sigrid Nikutta, patronne de DB Cargo, géant du fret ferroviaire.

« Cela engorgera nos routes déjà encombrées, mettra sous pression les ponts... L'impact anéantira les gains environnementaux, en encourageant la route même quand le rail est plus efficace et écologique », s'est-elle agacée hier devant la presse.

L'objectif européen de doubler d'ici 2030 la part du ferroviaire dans le transport de marchandises, à 30%, « sera mis en péril », tranche Alberto Mazzola, directeur de la Communauté européenne du rail (CER), influent lobby du secteur.

Mais selon le cabinet allemand D-Fine, la législation pourrait détourner vers le transport routier jusqu'à 21% du fret ferroviaire, entraînant jusqu'à 10,5 millions de trajets supplémentaires en camion par an, soit 6,6 millions de tonnes de CO2 émis en plus. Il pointe aussi le transvasement techniquement compliqué entre méga-camions et trains. Pour rappel, plus de 50% du fret européen est transporté par route et les poids-lourds génèrent 6% des émissions totales de gaz à effet de serre de l'UE.

Le Conseil européen (Etats membres) adoptera donc sa position en juin, et il reviendra ensuite à la prochaine assemblée parlementaire, élue après les élections de juin 2024, d'entamer alors des négociations pour finaliser le texte.

