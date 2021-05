Pour lutter contre l'évasion fiscale, la Commission propose d'harmoniser l'impôt sur les sociétés

Affichant sa volonté de s'attaquer à l'utilisation abusive de sociétés écrans et son souhait de créer un environnement "adapté au XXIe siècle", plus équitable et efficace, susceptible de dynamiser durablement la croissance économique, l'exécutif européen a proposé que certaines grandes entreprises opérant dans l'UE publient leurs taux d'imposition effectifs afin de garantir une plus grande transparence publique.

Jérôme Cristiani 18 Mai 2021, 17:35 1 mn

(Crédits : Reuters)