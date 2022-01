Crédit Suisse : chargé de repenser la culture d'entreprise, le président démissionne pour non-respect des règles de quarantaine

Le président de Credit Suisse, Antonio Horta-Osório, éclaboussé par des révélations autour des règles de quarantaine qu'il avait enfreintes lors d'un bref séjour en Suisse, a démissionné de ses fonctions, a annoncé la banque dans la nuit de lundi à dimanche, choisissant Axel Lehmann pour lui succéder. Ce dernier qui avait rejoint le conseil d'administration début octobre à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire en tant que président du comité de gestion des risques, lui succède avec "effet immédiat", précise la banque dans un communiqué.

"Je regrette que certaines de mes actions aient entraîné des difficultés pour la banque et compromis ma capacité à la représenter en interne et en externe", a déclaré Antonio Horta-Osorio dans un communiqué. "Je pense donc que ma démission est dans l'intérêt de la banque et de ses parties prenantes à ce moment précis", a-t-il ajouté.