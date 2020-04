Coronavirus : ces fintech qui digitalisent les aides aux plus démunis

La crise du coronavirus n'est pas que sanitaire. C'est aussi une crise économique sans précédent dans l'histoire contemporaine qui pourrait plonger plus de 500 millions de personnes dans la pauvreté, selon les dernières estimations de l'organisation non-gouvernementale (ONG) Oxfam. Dans ce contexte, plusieurs start-up de la finance (ou fintech) spécialisées dans les paiements ont mis au point des solutions permettant aux gouvernements, collectivités et ONG de distribuer de manière plus efficace et plus sûre des aides aux populations les plus fragiles.

"Distribuer du pouvoir d'achat en envoyant de l'argent sous forme de chèques ou de virements risque d'entraîner un phénomène de thésaurisation. C'est un comportement compréhensible mais qui ne correspond pas au but recherché par les autorités. Les traditionnels bons d'alimentation imprimés sur papier entraînent, eux, une manipulation fastidieuse et exposent à des problèmes de pertes et de fraudes", explique Robert Masse, fondateur de Loyaltek et Paynovate, deux fintech belges spécialisées dans les terminaux de paiement et l'émission de cartes de paiement.

L'entrepreneur est aujourd'hui à l'initiative de Unity Card, une carte de...