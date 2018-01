Fraude aux changes : HSBC écope d'une amende de 100 millions de dollars aux Etats-Unis

C'est une affaire différente des manipulations des taux de change Euribor et Libor mais qui concerne également le marché des devises. La banque britannique HSBC a conclu un accord transactionnel avec ministère américain de la Justice, pour 100 millions de dollars, afin de mettre un terme aux poursuites engagées pour fraude au détriment de deux de ses clients. Le Department of Justice (DoJ) a annoncé jeudi que HSBC paierait 63,1 millions de dollars d'amende et 38,4 millions de remboursements.

"Les aveux de HSBC dans le cadre de cette enquête confirment que la banque a utilisé à plusieurs reprises illégalement des informations confidentielles sur ses clients à son propre bénéfice", a déclaré le procureur-général adjoint par intérim John Cronan, dans le communiqué.

Ce type de fraude s'appelle le "front-running" : tirer parti de l'ordre passé par un client pour prendre des positions et engranger une plus-value.

"HSBC a escroqué deux clients en procédant à du "front-running" qui leur a permis d'acquérir des millions de dollars au profit de leur institution et de nuire à leurs clients", a déclaré l'agent spécial du FBI Tim Slater.

L'ex-trader condamné

Il s'agissait en l'occurrence de transactions de plusieurs milliards de dollars sur la livre sterling, au détriment du groupe Cairn Energy, que HSBC a déjà indemnisé, et d'une autre entreprise dont l'identité n'a pas été révélée. Les faits remontent à 2010 et 2011. "Au total, HSBC a reconnu avoir réalisé des bénéfices d'environ 38,4 millions de dollars lors de la première transaction en mars 2010 et d'environ 8 millions de dollars dans le cadre de la transaction avec Cairn Energy en décembre 2011", indique le communiqué du DoJ.



L'ex-responsable mondial du marché des devises à Londres à l'époque, Mark Johnson, a été reconnu coupable en octobre dernier par un tribunal américain dans cette affaire et sera fixé sur sa peine le 15 février.

"HSBC a également convenu de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer son programme de conformité aux marchés mondiaux et ses contrôles internes et a accepté de coopérer pleinement avec les autorités réglementaires et les forces de l'ordre", a indiqué la banque dans son propre communiqué.

Un ancien trader de la Barclays vient d'être inculpé aux États-Unis par le même procureur, John Cronan, pour une fraude similaire de "front running" sur le marché des changes et la livre sterling, lors de l'OPA de HP sur Autonomy en 2011.