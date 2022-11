Cryptomonnaies : au lendemain de sa faillite, FTX enquête sur des transactions non autorisées

Rien ne va plus pour FTX. Ce samedi, au lendemain de son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites américaine et de la démission de son directeur général, Sam Bankman-Fried (surnommé SBF, 30 ans), la plateforme d'échange de cryptoactifs, l'une des principales à l'échelle mondiale, a annoncé qu'elle déplaçait des fonds dans un stockage hors ligne à la suite d'une série de « transactions non autorisées ». Une mesure qui est intervenue alors que des analystes ont affirmé que des millions de dollars avaient été retirés de la plateforme. Conseiller général américain de la société, Ryne Miller a déclaré sur Twitter que FTX accélérait le processus de transfert de tous les actifs numériques dans un « stockage à froid » « pour atténuer les dommages lors de l'observation de transactions non autorisées ». Le « stockage à froid » fait référence aux portefeuilles de cryptomonnaies qui ne sont pas connectés à Internet afin de les protéger des pirates.

Lire aussiRachat avorté de FTX par Binance : quelles conséquences pour le marché des cryptomonnaies ?

Sortie nette d'environ 266 millions de dollars

Tard dans la journée de vendredi, le même Ryne Miller avait indiqué toujours sur Twitter qu'il « enquêtait sur des anomalies dans les mouvements des portefeuilles liées à la consolidation des soldes FTX sur les différents marchés ». Selon les chiffres de la société d'analyse Nansen, basée à Singapour, FTX a enregistré en une journée une sortie nette d'environ 266 millions de dollars, dont 73 millions pour la seule bourse américaine. Interrogé par Reuters, FTX n'a pas fait de commentaire.

Avant les tweets de Ryne Miller, les responsables de FTX ont semblé confirmer des rumeurs de piratage sur le canal Telegram de l'entreprise, selon un article de CoinDesk indiquant que la plate-forme avait demandé aux clients de supprimer les applications FTX et d'éviter son site Web.

« FTX a été piraté », a écrit un administrateur de compte sur le canal Telegram de FTX Support dans un message, selon CoinDesk. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les détails postés sur le canal Telegram privé de FTX.

FTX n'est pas la seule entité du groupe à s'être placée sous chapitre 11. Sa filiale de courtage Alameda Research et quelque 130 autres entités juridiques du groupe ont entamé la même procédure dans l'Etat du Delaware. La société cherchait depuis plusieurs jours à réunir des capitaux frais pour tenter de se relancer mais ses difficultés n'avaient fait qu'amplifier le mouvement de retraits massifs des dépôts par ses clients, évalués à six milliards de dollars (5,8 milliards d'euros) en 72 heures à peine.

Un milliard de dollars à disparu

Selon l'agence Reuters qui cite deux proches du dossier, au moins 1 milliard de dollars puisé dans les dépôts des clients de la plate-forme a disparu. Toujours selon l'agence de presse, Sam Bankman-Fried a transféré 10 milliards de dollars depuis des dépôts des clients de FTX vers sa société d'analyse financière, Alameda Research. Une grande partie de cette somme a depuis disparu et l'une des sources de Reuters estime le montant total des fonds disparus à 1,7 milliard de dollars. L'autre l'estime entre 1 milliard et deux milliards de dollars. Ce point a été révélé dimanche dernier lorsque Sam Bankman-Fried a partagé des dossiers avec d'autres dirigeants, selon les sources. Les documents présentés par l'ancien directeur général de FTX fournissaient un compte rendu actualisé de la situation financière de l'entreprise à ce moment-là. Dans un message envoyé à Reuters, Sam Bankman-Fried a dit "ne pas être d'accord avec la description donnée du transfert de 10 milliards de dollars.

« Nous n'avons pas (effectué ce transfert) secrètement », a-t-il dit. Interrogé sur les fonds ayant disparu, Sam Bankman-Fried a répondu : « ??? »

La société était dans la tourmente depuis une semaine. La débâcle de FTX a étourdi le monde de la cryptomonnaie : il y a un peu plus d'une semaine, le groupe était considéré comme la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde, et « SBF » comme l'interlocuteur privilégié des régulateurs à travers le monde. Le groupe était évalué à quelque 32 milliards de dollars.

La fortune de SBF évaporée ?

Mais, selon les médias américains, la fortune de « SBF », forte de quelque 16 milliards de dollars, s'est évaporée en quelques jours.

La déconfiture est intervenue quand des informations de presse ont révélé que son fonds Alameda Research investissait dans des cryptoactifs émis par FTX.com dans un montage financier hasardeux qui risquait de révéler des conflits d'intérêt majeurs.

Le groupe fait l'objet d'une enquête de la Securities Exchange Commission et du département de la justice à New York, selon le New York Times citant des sources proches de l'enquête.

Les déboires de FTX ont aussi été accentués par le numéro un du secteur, Binance, qui a annoncé vendre une cryptomonnaie liée au groupe FTX dimanche, puis a offert de racheter FTX.com mardi avant de se rétracter mercredi. La tombée en disgrâce s'est par ailleurs étendue jusqu'à la NBA, avec le Miami Heat qui a annoncé que son stade, la FTX Arena, allait être renommé.

La franchise a indiqué vendredi sur Twitter prendre « immédiatement des mesures pour mettre fin à ses relations commerciales avec FTX », notamment en trouvant « un nouveau partenaire pour les droits d'appellation de l'arène ».

(Avec agences)