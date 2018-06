L'ex-banquier de Drahi, Bernard Mourad, rejoint Bank of America à Paris

En prévision du Brexit, Bank of America se dote d'une pointure pour son antenne parisienne : selon l'agence Reuters, Bernard Mourad, ex-banquier d'affaires de Morgan Stanley qui fut conseiller d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, va rejoindre le groupe américain en septembre prochain. Il prendrait la tête de sa banque de financement et d'investissement à Paris.

Le banquier vedette, âgé de 43 ans, s'était fait un nom en accompagnant Patrick Drahi à partir à l'assaut de SFR avec son opérateur Numericable pour bâtir son empire du câble et des télécoms Altice. Il avait dirigé pendant un temps l'activité de médias de l'homme d'affaires (Libération et L'Express).

Sa nomination devrait permettre à Bank of America de reconquérir des parts de marché dans le conseil en fusions et acquisitions en France. Bank of America est tombé de la quatrième à la douzième place du classement des banques d'affaires dans l'Hexagone l'an dernier.

Le géant de Wall Street a prévu de relocaliser à Paris plusieurs centaines de salariés en prévision de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bank of America a en effet signé un bail pour plus de 10.000 m² de bureaux rue La Boétie dans d'anciens locaux de la Poste entièrement rénovés. Les transferts porteront dans un premier temps sur environ 400 postes dans les équipes de marchés, de trading, de ventes et d'actifs obligataires, début 2019.