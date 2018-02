L'indice de la volatilité VIX serait manipulé, selon un lanceur d'alerte

Particulièrement scruté ces dernières semaines alors que les marchés financiers subissent une correction marquée, l'indice de volatilité VIX, surnommé "l'indice de la peur", ferait l'objet de manipulations, générant des milliards de dollars de pertes pour les investisseurs non avisés, selon la lettre d'un cabinet d'avocats représentant un "lanceur d'alerte anonyme" et adressée aux gendarmes financiers américains, la SEC (Securities and Exchange Commission) pour les marchés d'actions et la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) pour les marchés à terme.

"La faille permet aux courtiers disposant d'algorithmes avancés de faire varier le VIX à la hausse ou à la baisse en se contentant d'afficher des cours sur les options S&P sans avoir à engager de véritables transactions ou à mobiliser des capitaux", écrit Jason Zuckerman, du cabinet Zuckerman Law, en demandant aux régulateurs d'nequêter.

Le Chicago Board Options Exchange, sur lequel est coté l'indice VIX, a vigoureusement démenti :

"La lettre est truffée de déclarations inexactes, d'idées fausses et d'erreurs factuelles; il y a notamment une incompréhension fondamentale de la relation entre l'indice VIX, les contrats futures sur le VIX et les ETP (Exchange Traded Products) sur la volatilité", déclare une porte-parole du Cboe dans un communiqué.

