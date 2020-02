Les banques privées multiplient les placements responsables et bons pour le climat

Donner du sens à son épargne en finançant des entreprises qui tiennent compte de leur impact sur l'environnement et sur la société, voire qui favorisent la transition énergétique et écologique. C'est ce que recherchent de plus en plus d'investisseurs particuliers comme le montre une enquête Ifop, publiée en septembre dernier, selon laquelle 60% des Français accordent une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements, contre 50% en 2013. Pour répondre à cette attente grandissante, les banques tendent à développer de nouvelles offres, dédiées en premier lieu à leurs clients les plus aisés.

LCL vient ainsi de présenter une offre d'épargne verte baptisée LCL Placements Impact Climat. "Avec cette offre, un épargnant peut allouer une large partie de son patrimoine à des actifs financiers qui permettent de lutter concrètement contre le réchauffement climatique, tout en respectant une diversification des risques et en ayant une espérance de rendement de même nature que les actifs classiques", a assuré Michel Mathieu, le directeur général de LCL, lors d'une présentation à la presse le 29 janvier dernier.

Lutter contre le changement climatique...