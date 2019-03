Pourquoi les banques mettent le turbo dans l'assurance

Qui est le premier groupe d'assurance en France ? Axa ? Il est numéro deux en chiffre d'affaires dans l'Hexagone, juste derrière Crédit Agricole Assurances, selon le classement de KPMG et L'Argus de l'assurance. Avec ses marques Predica (assurance vie) et Pacifica (assurance dommages), la filiale de la banque verte, numéro un français de la banque de détail en nombre de clients (21 millions de particuliers, sans oublier les 6 millions du LCL), s'est imposée comme un leader et un puissant moteur de croissance rentable pour sa maison mère : elle a généré 1,4 milliard d'euros de bénéfice net en 2018, soit un quart du résultat du groupe. Dans un contexte de taux d'intérêt durablement bas, qui laminent les marges de la banque de détail, cette diversification est devenue essentielle pour maintenir des revenus en croissance.

« L'assurance est devenue vitale pour les banquiers et le compte d'exploitation de leurs réseaux : elle génère des milliards d'euros de commissions, c'est ce qui permet à leur activité de banque de détail d'être bénéficiaire », analyse Cyrille Chartier-Kastler, président et fondateur du cabinet de conseil Facts & Figures.

Il rappelle : « Historiquement, le Crédit...