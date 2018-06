Aéronautique : la PME Rafaut atterrit chez le fonds d'investissement HLD

Nouveau départ, nouveaux horizons pour Rafaut. Selon nos informations, cette PME francilienne va changer d'actionnaire majoritaire. Il y aura donc bien un après Jacques Rafaut, l'emblématique et discret dirigeant cette PME éponyme, dont il est l'actionnaire majoritaire depuis près de 60 ans. Le fonds d'investissement HLD va acquérir auprès de Jacques Rafaut et du fonds ACE Management une participation majoritaire d'un peu plus de 60% dans Rafaut, qui est spécialisé dans la mécanique aéronautique civile et militaire (près de 45 millions de chiffre d'affaires en 2017). Une annonce serait imminente.

Créé par trois Français (Jean-Bernard Lafonta, Jean-Philippe Hecketsweiler et Philippe Donnet), HLD sera accompagné dans cette opération par Etoile ID (groupe Crédit du Nord), qui va prendre pour sa part environ 17% du capital de cette PME, fondée il y a environ 80 ans. La société de gestions de portefeuille spécialisée dans l'aéronautique et la défense, ACE Management, et Jacques Rafaut resteront dans le tour table à hauteur respectivement de 15% et 7% environ. Par ailleurs, l'actuel PDG de Rafaut, Bruno Berthet, doit rester à la tête de la PME. Jacques Rafaut est en train de réussir son défi, passer la main en douceur. Il avait déjà ouvert son capital à ACE Management en juin 2015 (30%).

Croissance externe

Cette opération devrait donner un nouvel élan à Rafaut, qui envisage de faire aussi bien de la croissance organique que de la croissance externe dans le domaine de la défense et civil. Elle lui permettra entre autre d'accompagner son développement à l'international, lié à l'exportation du Rafale (Inde) et à la hausse programmée des cadences de production dans l'aéronautique civile. Rafaut, qui fabrique des commandes de vol et des équipements mécaniques spéciaux pour des avions civils et des hélicoptères, est sous-traitant de rang 1 d'Airbus.

Cette PME compte 140 salariés environ sur ses deux sites de Villeneuve-la-Garenne et Salbris (Loir-et-Cher), où la société s'est installé en 2003 quand Matra Défense (devenu MBDA) a quitté le site. En près de 60 ans, Rafaut est devenu, notamment au moment des "30 glorieuses", un acteur incontournable en matière de conception et de fabrication de systèmes d'emport et de largage d'armements, essentiellement dédiés à la famille d'avions de combat Dassault.