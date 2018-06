Ariane 6 sur le pas de tir de l'Agence spatiale européenne

Décollera, décollera-t-elle ? Mercredi et jeudi, l'Agence spatiale européenne (ESA) va analyser de fonds en comble le programme Ariane 6 aussi bien sur le plan technique que sur le plan de l'organisation industrielle dans le cadre d'une réunion cruciale du conseil des Etats membres sur l'avenir d'Ariane 6. Car à l'issue de ces deux journées, l'ESA donnera son feu vert pour lancer la production d'Ariane 6 et la poursuite du développement... ou pas. L'ESA va également décider du démarrage de la phase de transition entre Ariane 5 et Ariane 6, qui vont coexister sur la période 2021-2022.

Cette réunion provoque un peu de suspens chez ArianeGroup, agacé par ailleurs par la volonté des Etats et des agences spatiales nationales de mettre à nouveau le nez dans l'organisation industrielle qu'elle a définie. "Le souffle de 2014 (date de l'annonce de création d'ASL, Airbus Safran Launchers, ndlr) a bien dû mal à se confirmer", regrette une source proche du dossier. D'autant que le programme Ariane 6 a été mené tambour battant par ArianeGroup qui est pile à l'heure. Ainsi, le groupe a déjà mis le propulseur d'appoint P120 de 200 tonnes sur le banc test pour un essai prévu dans quelques semaines.

ArianeGroup attend des commandes institutionnelles

Au-delà de l'autorisation du lancement de la production d'Ariane 6, ArianeGroup attend également le plus rapidement les commandes institutionnelles pour avoir des certitudes sur les cadences de production et donc pour proposer un prix du lanceur aux opérateurs commerciaux. De façon plus pragmatique, 2021 est déjà demain pour l'industrie spatiale, qui met un peu moins de trois ans pour fabriquer un lanceur Ariane 6. Pour être à l'heure en 2021, ArianeGroup a besoin de commandes fermes.