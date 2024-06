Chars de combat : la Norvège va créer une ligne d’assemblage de Leopard 2

C'est une décision stratégique importante. La Norvège, qui a commandé 54 Leopard 2 de nouvelle génération, va assembler 37 de ces chars de combat sur son sol, a indiqué, mardi 11 juin, le ministère norvégien de la Défense. Et ce, en vertu d'un accord conclu entre le producteur allemand du char Krauss-Maffei Wegmann et le groupe norvégien RITEK. La nouvelle ligne d'assemblage qui sera située à Levanger (ouest de la Norvège) pourra aussi ensuite assembler des chars destinés à d'autres Etats. Par ailleurs, le site servira aussi de plateforme logistique pour l'entretien, les réparations, et la modernisation des Leopard des pays nordiques.

C'est la première fois que des chars de combat seront assemblés en Norvège, un pays membre de l'Otan qui partage une frontière avec la Russie dans l'Arctique. « L'accord contribuera à renforcer la capacité de l'Otan et de l'Europe à accroître la production de chars de combat à l'avenir », a noté le ministère de la Défense dans un communiqué.

Une commande d'1,8 milliard d'euros

En février 2023, le gouvernement norvégien a commandé les 54 Leopard 2 A8 pour un montant global de 19,7 milliards de couronnes (1,8 milliard d'euros) afin de remplacer ses 36 Leopard 2A4 vieillissants.

« Le Leopard 2 s'est imposé comme le standard des chars de combat en Europe (...) et la multi-nationalité est la voie à suivre - non seulement en termes de coûts, mais aussi en ce qui concerne le maintien du haut niveau de standardisation que représente le Leopard. La standardisation est un élément clé de la dissuasion », a rappelé, en septembre 2023, le patron de KNDS (Nexter et Krauss-Maffei Wegmann) Frank Haun dans un entretien à La Tribune.

Des chars Leopard livrés à l'Ukraine

Huit chars norvégiens d'ancienne génération Leopard 2A4 ont déjà été livrés à l'Ukraine, qui tente de repousser depuis février 2022 une invasion à grande échelle de la Russie. A Bruxelles, en février dernier, l'Allemagne s'est engagée à livrer dès ce printemps « un demi-bataillon » de chars de combats Leopard 2, soit une quinzaine de blindés. La Pologne a aussi pris l'engagement de fournir un bataillon de chars Leopard 2 d'un modèle plus ancien. Mais le président Andrzej Duda, venu à Bruxelles rencontrer le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, n'a donné aucune indication sur la date de la fourniture de ces blindés.

L'Ukraine devrait par ailleurs recevoir « dans les prochains mois » au moins 100 chars Leopard 1 A5, des modèles anciens remis à neuf, ont annoncé début février les ministres de la Défense de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark. Aussi, l'Allemagne a fait état de la relance d'une ligne de production de munitions pour les chars de défense antiaérienne Gepard. Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, le premier contrat porte sur 300.000 munitions livrables à Kiev à partir de juillet.

Lire aussiLa France va livrer des chars de combat légers à l'Ukraine

Soutien de l'Ukraine

Par ailleurs, Oslo va verser 7 milliards de couronnes norvégiennes (environ 590 millions d'euros) d'aide militaire et civile supplémentaire à Kiev en 2024 pour la porter à 22 milliards de couronnes (environ 1,9 milliard d'euros), a annoncé, ce mardi 11 juin, le Premier ministre norvégien.

Cette somme supplémentaire sera puisée dans l'enveloppe pluriannuelle de 75 milliards de couronnes (6,3 milliards d'euros) que le pays scandinave a prévu de consacrer aux aides civiles et militaires en faveur de l'Ukraine sur la période 2023-2027 et qui reste, elle, inchangée.

En parallèle, le pays compte fortement accroître son propre budget militaire. Pour tenir compte d'une « situation sécuritaire durablement dégradée », le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre souhaite investir près de 52 milliards d'euros supplémentaires pour l'armée sur la période 2024-2036. Cinq nouvelles frégates, un cinquième sous-marin, davantage de missiles antiaériens devraient notamment être commandés.

(Avec AFP)