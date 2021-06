En commandant des Airbus A321Neo, United Airlines fait une croix sur le "NMA" de Boeing pour remplacer ses B757

270 avions, dont 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321 Neo, le tout pour une valeur de 35,38 milliards de dollars au prix catalogue : la commande de United Airlines est énorme. Elle est même surprenante puisque l'on aurait pu imaginer que la compagnie active ses livraisons d'avions qu'elle a déjà en commande avant d'en commander de nouveaux.

Augmentation de capacités sur le réseau domestique

En tout cas, ces deux nouveaux contrats, qui portent le carnet de commandes de la compagnie à plus de 500 appareils, traduisent bien le dynamisme de la reprise transport aérien intérieur aux Etats-Unis. Ils illustrent également la volonté de United Airlines de combler son retard sur cette partie de son réseau en plein rebond, sur lequel est, aujourd'hui, la moins bien placée de toutes les compagnies américaines. En effet, United étant le transporteur américain le plus dépendant du trafic international, elle est de facto la plus durement touchée par la crise de l'activité long-courrier, plus durement touchée que les vols domestiques par les restrictions de voyage.

Avec ces 270 nouveaux avions, United entend augmenter d'environ 30% ses capacités sur son réseau nord-américain. La compagnie recevra 40 avions en 2022, 138 en 2023 et plus de 350 à partir de 2024.

Pas de Boeing pour remplacer les 757

Autre enseignement de cette commande. Si tout ou partie des commandes de MAX entrent forcément dans le cadre d'une négociation sur les pénalités de retard liées à la suspension de l'avion pendant un an demi entre mars 2019 et fin 2020, la commande d'A321 Neo montre que United Airlines a fait son choix pour le remplacement de sa flotte de B757, au nombre de 72 encore actifs aujourd'hui.

"Avec les 50 A321 XLR commandés il y a deux ans, United a cessé d'attendre un éventuel lancement d'un appareil de Boeing sur le segment du Middle of the Market", explique Yan Derocles, analyste chez Oddo BHF.

En gestation depuis plusieurs années, le lancement d'un "NMA" (new midsize aircraft), qui remplacerait à la fois le 757 et le 767, suscite toujours des débats en interne chez Boeing. S'il voit le jour, cet appareil pourrait être mis en service vers 2029.