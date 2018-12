Le SpaceShipTwo de Virgin Galactic enverra ses premiers touristes dans l'espace d'ici mars 2019

Pari réussi pour Richard Branson. La société qu'il dirige, Virgin Galactic a franchi une épreuve importante pour réaliser son objectif d'envoyer des touristes dans l'espace pour 250.000 dollars. Après plusieurs années de recherche l'avion suborbital SpaceShipTwo, dont la compagnie Virgin Galactic veut faire le premier appareil spatial commercial, s'est posé jeudi sans encombre dans le désert de Mojave, en Californie, après un vol d'essai dans l'espace.

"Nous avons montré aujourd'hui que Virgin Galactic peut ouvrir l'espace au monde", s'est réjoui Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, qui a annoncé un premier vol commercial d'ici mars 2019 et a promis de faire partie des passagers.

Apesanteur

Le vaisseau n'a pas décollé depuis la Terre mais a été emporté dans les airs par un avion-porteur, parti depuis le "spatioport" du Mojave en Californie, à 145 kilomètres au nord de Los Angeles. Les deux engins se sont séparés à 45.000 pieds (13,7 km). Quelques secondes plus tard, les réacteurs de SpaceShipTwo l'ont propulsé à 80,47 km, 8 fois plus haut que l'altitude à laquelle volent les avions de ligne. Là, les pilotes, Mark Stucky et Frederick Sturckow, ont pu faire l'expérience de l'apesanteur.

"Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui est la preuve la plus convaincante que le commerce spatial devrait devenir l'une des principales industries du XXIe siècle", a déclaré George Whitesides, PDG de Virgin Galactic. Plus de 600 personnes ont d'ores et déjà réservé leurs places pour les vols commerciaux. Parmi eux, figurent notamment l'acteur Leonardo DiCaprio.

Accident en 2014

La date du premier vol commercial de Virgin Galactic a été maintes fois repoussée, en particulier à cause de l'accident qui a coûté la vie à un copilote lors d'un vol d'essai en 2014. "Le commerce spatial a un fort potentiel pour l'économie américaine", a déclaré Dan Elwell, à la tête du régulateur aérien américain (FAA).

Une autre société américaine, plus discrète que Virgin, est sur les rangs pour devenir la première à envoyer des passagers dans l'espace: Blue Origin, fondée par le milliardaire Jeff Bezos, patron d'Amazon. Mais cette dernière a choisi de le faire avec une petite fusée. SpaceX ainsi que Northrop Grumman envoient des capsules depuis les Etats-Unis pour ravitailler l'ISS en nourriture et en matériel, mais pas des astronautes.

Les premiers tests de vols habités de SpaceX et de Boeing sont attendus en 2019.