Les mercenaires Wagner ? "Désinhibés, voire sans foi ni loi" (Général Thierry Burkhard)

Les mercenaires russes de Wagner "sont efficaces dans leur registre et désinhibés, voire sans foi ni loi", a estimé le chef d'état-major des armées (CEMA), le général Thierry Burkhard, interrogé le 16 février par les députés sur la cohabitation au Mali de l'armée française avec Wagner. Un compte-rendu publié seulement le 20 avril. Soit plus de deux mois après. Entretemps, la guerre en Ukraine est entrée en infraction en Europe. Alors pourquoi écrire un article deux mois après des propos tenus dans un autre monde par le général Thierry Burkhard ? Parce que c'est le chef d'état-major des armées et que ses propos pèsent et comptent quand il évoque une entité aussi sulfureuse comme peut l'être Wagner, présente très probablement en Ukraine. Surtout le général Burkhard confirme officiellement ce que tout le monde pense sur cette société de mercenaires "liée bien évidemment lié à l'État russe".



"Qui dirige Wagner ? Le groupe est bien évidemment lié à l'État russe, mais je ne suis pas certain qu'il soit piloté directement , estime le chef d'état-major des armées. D'une part parce que ce serait compliqué, d'autre part parce que ce serait moins souple pour eux. Je pense que Wagner a de grandes lignes directrices en termes d'opérations, d'effet à produire, de stratégie. Sur ce dernier point, si la France se veut une puissance d'équilibre, la Russie se veut une puissance de nuisance ; elle en a les capacités et travaille dans des stratégies de long terme".

Selon le CEMA, Wagner "n'est pas directement subventionné, en tout cas pas en permanence, par l'État russe - qui ne se distingue pas particulièrement par la puissance de son économie". Pour autant, estime-t-il, "le point faible de Wagner est qu'il est d'abord un business model : quand Wagner s'engage dans une zone, qui correspond à la zone d'intérêt et d'influence russe, il doit trouver de quoi s'autofinancer, et je pense que c'est cela qu'il faut essayer de briser". Il souligne par ailleurs que le patron de Wagner Eugène Prigojine, surnommé le cuisinier de Vladimir Poutine, "n'est pas un militaire mais un bon chef d'entreprise - ou un bon mafieux, comme on veut".

Ambiguïté



Interrogé par la députée LR du Loiret Marianne Dubois, sur de possibles affrontements entre des militaires français et Wagner au Mali, ou dans d'autres pays africains, le général Thierry Burkhard a a rappelé que "pour ce qui est de l'emploi par les Russes de la société de mercenaires Wagner au Mali, l'ambiguïté est constante. Des soldats russes sont présents au Mali, et la Russie comme le Mali disent qu'il s'agit d'un partenariat bilatéral. Cela ne trompe ni vous ni moi, mais la réalité est qu'il est difficile, sur le terrain, de faire la part des choses de manière certaine avec Wagner". D'autant que l'Algérie, proche de Moscou, avait interdit des survols de son territoire à l'armée française mais autorisé ceux de Wagner.



Sur "l'hypothèse d'interactions entre les forces Wagner et Barkhane, j'ai reçu ordre de désengager Barkhane en sécurité et j'ai pris les mesures pour le faire le mieux possible, a expliqué le général. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir de pertes : c'est la guerre, et nous avons en face de nous des gens qui poursuivent leurs propres objectifs. Nous ferons tout pour que cela n'arrive pas. Des consignes très strictes ont été données dans ce domaine".

"Sans foi ni loi". Le groupe Wagner serait impliqué début avril dans un massacre dans lequel des centaines de civils dans un village du centre du Mali à Moura auraient été tués. Selon Reuters, certains comptes rendus suggère qu'ils auraient été tués par des soldats de l'armée malienne avec l'appui du groupe Wagner. Pour l'organisation Human Rights Watch (HRW), il s'agit de la "pire atrocité signalée dans le conflit armé qui dure depuis une décennie au Mali". En outre, les violations des droits de l'homme de Wagner ont été pointées du doigt par l'ONU en Centrafrique. Enfin, selon un haut responsable européen, il y aurait entre "10 à 20.000" mercenaires de Wagner ou de combattants syriens et libyens engagés aux côtés des forces russes. Il précise avoir constaté des "transferts, de zones comme la Syrie et la Libye, vers la région est du Donbass".