Chine : 14.500 porcs abattus pour contenir l'épidémie de peste porcine africaine

(Crédits : SCOTT MORGAN)

La Chine, plus grand producteur mondial de viande porcine (environ 50% de la production mondiale), se bat contre une épidémie de fièvre porcine hémorragique qui ne cesse de s'étendre. Cette maladie contagieuse, présente en Afrique, en Russie -d'où serait issu la contagion- et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est est très difficile à maîtriser car il n'y a aucun vaccin efficace.