Automobile : le big bang de la vente en ligne est en route

Depuis le déconfinement en mai, c'est tout un écosystème de patrons qui a les yeux rivés sur un indicateur totalement inédit pour eux. Constructeurs, équipementiers, distributeurs automobiles analysent les courbes des contaminations publiées quotidiennement par le gouvernement. Dès septembre, ils comprennent qu'un nouveau confinement est inévitable sinon hautement probable.

Eviter la catastrophe du printemps

En réalité, ils n'avaient jamais réellement exclu un tel scénario depuis le déconfinement du 11 mai dernier après deux mois de chaos économique et industriel qui leur avait fait perdre jusqu'à 80% d'activité et les avait contraints à fermer la plupart des usines automobiles d'Europe. Du jamais vu ! Personne n'a encore évalué le préjudice total de cette catastrophe, mais il pourrait s'élever à plusieurs milliards d'euros. Hors de question donc de laisser se reproduire une telle catastrophe, et les constructeurs ont décidé de ressortir de leur carton un vieux chantier jamais vraiment tranché: la digitalisation de la distribution automobile.

Car pendant les deux mois de paralysie commerciale, ils ont pu observer ébaubis l'accélération des ventes de Tesla, une marque largement rodée à la vente à distance par internet. En mars, la marque automobile 100% électrique avait même vu ses ventes augmenter de 26%. Le mois d'avril a été plus complexe, mais Tesla a largement surperformé ses concurrents. Le constructeur californien a développé un modèle de distribution totalement différent des constructeurs historiques puisqu'il possède son réseau en propre et s'adresse à une clientèle largement rompue aux méthodes de vente à distance. Envieux, les constructeurs et les distributeurs ont fini par conclure qu'il était temps de basculer enfin dans une logique de digitalisation... Un vœu pieux !

Les constructeurs automobiles ont largement communiqué sur des initiatives de ventes par internet. Peugeot a lancé son propre "salon de...