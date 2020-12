"L'avenir de Novares passera par une cession ou une fusion", Pierre Boulet (PDG)

Pierre Boulet, PDG de Novares. (Crédits : Novares)

ENTRETIEN. Le redressement spectaculaire de ces dernières années n'a pas empêché l’assèchement de la trésorerie de l'équipementier automobile Novares au plus fort de la crise du coronavirus au printemps dernier. Avec le soutien des banques et de ses actionnaires, le PDG est parvenu à restructurer sa dette et à se refinancer. Mais dans un contexte de concurrence exacerbée, Pierre Boulet estime que l'adossement de Novares à un industriel ou à un nouveau fonds d'investissement sera nécessaire dans les années à venir.