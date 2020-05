Automobile : qui va sauver le français Novares ?

C'était probablement l'une des plus belles success story de cette dernière décennie dans le secteur automobile français. L'entreprise spécialiste des pièces en plastique pour les moteurs, les tableaux de bord ou l'extérieur des voitures qui avait frôlé la faillite pendant la crise des subprimes était parvenue non seulement à renaître mais avait pris une nouvelle envergure et ambition au point de devenir un acteur industriel majeur en Europe et aux Etats-Unis à coup d'acquisitions tout en se repositionnant sa stratégie sur l'innovation.

115 millions d'euros avant fin mai

Mais la crise du coronavirus a totalement cassé cette dynamique, au point que Novares, lesté d'une dette considérable (400 millions d'euros), a été contraint de se mettre sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre le 24 avril dernier. Les repreneurs ont jusqu'à ce mercredi pour déposer une offre. Le PDG, Pierre Boulet, a indiqué que Novares devait impérativement trouver 115 millions d'euros avant la fin mai pour assurer la trésorerie de l'entreprise.

Pour l'heure, les actionnaires (le fonds Equistone à 71% et BPI France à 15%) ont seulement consenti à apporter 45 millions d'euros de prêts, mais ont...