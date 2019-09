Pourquoi les ventes d'automobile ont plongé en août en France

Décidément, le mois d'août n'est pas un mois comme les autres pour les constructeurs automobiles. Celui qui vient de s'écouler fait apparaître une importante chute des immatriculations sur le marché français: -14%. Ce plongeon est plus marqué par rapport au rythme moyen du marché depuis le début de l'année. D'ailleurs, la baisse depuis le 1er janvier reste contenue à -3%, elle est même de seulement 1,51% si on ajoute les véhicules utilitaires légers (qui représentent tout de même 320.000 immatriculations).



Effet de comparaison défavorable

En réalité, les chiffres du mois d'août souffrent d'un effet de comparaison très particulier puisque l'an dernier, ce même mois avait été l'objet d'un destockage massif des constructeurs automobiles, alors que la norme WLTP entrait en vigueur au 1er septembre. Les ventes avaient alors explosé de 46% sur cet exercice! De très nombreux modèles n'étaient pas compatibles avec la nouvelle norme, ce qui avait conduit les concessionnaires à destocker et surtout à brader ces modèles non conformes tant que c'était encore autorisé. Du coup, le retour à un exercice normal se caractérise par un effet de comparaison défavorable.

Les groupes français ne sont pas épargnés par cette correction statistique puisqu'ils voient leurs ventes baisser de 15%. Le groupe Renault est particulièrement touché avec une baisse de 25% de ses immatriculations, dont 29% pour la marque Dacia qui pourtant n'est en baisse que de 4 % depuis le début de l'année. La marque au losange recule de 24% en août et de 6% depuis le début de l'année. Les ventes de la marque Renault sont sauvées par ses utilitaires légers puisque sans eux, la baisse atteindrait 32% sur le mois!

PSA gagne des parts de marché

De son côté, PSA limite largement la casse, et va même jusqu'à gagner des parts de marché puisque ses ventes n'ont baissé que de 5,4%. A l'inverse de Renault, le groupe emmené par Carlos Tavares a été pénalisé par ses utilitaires légers sans lesquels, la baisse n'aurait été que de 4,8%. Depuis le début de l'année, les ventes totales de PSA progressent de 1,48%, ce qui lui permet de gagner quasiment 1 point de parts de marché. Dans le détail, Citroën baisse de 9% (+6,71% depuis janvier) et Peugeot recule de 5% (-2% sur huit mois). Enfin, Opel qui n'avait absolument pas profité du destockage en août 2018, annonce une baisse limitée de 1,11% en août, confirmant une progression de 4,8% sur l'année.

C'est DS qui sort réellement du lot puisque la marque premium française affiche une hausse de 30% de ses immatriculations en août ce qui permet de lisser le résultat de ces huits derniers mois sur un modeste +0,77%. Il semblerait que cette performance aoûtienne traduise le lancement réussi de la DS3 Crossback, le nouveau petit SUV de la marque.

Les marques étrangères n'ont pas été épargnées par la saignée du mois d'août. Parmi eux, le groupe Volkswagen s'inflige une baisse de 14,76%, dont 25% pour Audi. Seul Seat s'en sort avec une hausse de 7,5%. Le groupe automobile allemand a néanmoins engrangé une hausse de 2,22% de ses immatriculations depuis janvier.

Fiat s'écroule

L'autre grand perdant de cet exercice, et plus encore de l'exercice cumulé depuis janvier, c'est le groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dont les immatriculations se sont effondrées de 35% en août. Depuis le début de l'année, les ventes ont également fortement baissé (-13%) soit pas loin d'un point de parts de marché en moins. Dans le détail, la marque Fiat a livré 10% de voitures en moins sur huit mois (-28% en août), la marque Jeep s'effondre de 21% (-50% en août) tandis que les ventes d'Alfa Romeo se sont écroulées de 65% depuis janvier et accuse -84% en août.

Enfin, à noter également la très mauvaise performance de Nissan qui enregistre des ventes en baisse de 65% sur le mois, et de 40% depuis le début de l'année. Parmi les belles progressions, Daimler affiche une hausse de ses immatriculations de 60% en août, confirmant la tendance de l'année (+17%, notamment porté par Smart qui a engrangé 76% de ventes en plus).