Pourquoi Tesla repousse aussi les limites en Bourse

Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel... Et pourtant, Tesla est en marche pour prouver le contraire. Le constructeur automobile californien fondé par Elon Musk a franchi en ce début février des seuils de capitalisation boursière qui l'ont propulsé dans la stratosphère du secteur automobile. Lundi 3 février, Tesla était ainsi coté 140 milliards de dollars... Soit la valorisation de Volkswagen, Renault et PSA réunis ! Autrement dit, du haut de ses 360.000 voitures vendues en 2019, l'entreprise fondée par Elon Musk valait autant que les 18 millions de voitures construites par ces trois groupes automobiles. Et pourtant, Tesla n'est toujours pas rentable sur un exercice entier. En 2019, seul le troisième trimestre a été profitable. Quels sont donc les ressorts de cette extraordinaire dynamique boursière ?

Une valeur tech ?

Il y a peu de débats autour de la force d'innovation de Tesla. "Tout est technologie de pointe chez Tesla, de la mise à jour software, aux batteries qui résistent aux températures extrêmes, Tesla dispose des meilleures technologies", rappelle John Plassard, spécialiste en investissement, chez Mirabaud.

En outre, Tesla a formidablement bien marketé la voiture...