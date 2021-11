Pressé par l'Etat de sauver la SAM, Luca de Meo, le patron de Renault, dit "niet"

Luca de Meo avait pourtant prévenu. Lors de la journée de la filière automobile, le directeur général de Renault avait adressé un message très clair aux représentants du secteur : "la démarche qui consiste à dire que c'est aux constructeurs de soutenir la filière, nous met en difficulté et menace l'avenir de la filière". Autrement dit, le groupe automobile français ne soutiendra pas la reprise des sites en difficulté et dont les projets de reprise ne sont pas viables.

Un projet non pérenne, selon Renault

Aussitôt dit, aussitôt fait... Ce mardi, Renault a publié un communiqué de presse indiquant qu'il répondait défavorablement à l'injonction du tribunal de commerce de Toulouse de soutenir le projet de reprise de la Société Aveyronnaise de Métallurgie (SAM), dont il est le principal client.

"Une analyse approfondie du dossier ne confirme pas les hypothèses de chiffre d'affaires présentées dans cette offre. Une nouvelle fois, comme cela avait été constaté en juillet 2021, cette offre ne présente pas les conditions de pérennité et de sécurité nécessaires pour l'entreprise et ses salariés. Il existe de forts doutes sur la solidité financière, malgré les supports financiers externes envisagés (par l'État et le conseil régional d'Occitanie, ndlr), et les réelles capacités d'investissement et de redressement de Jinjiang SAM par Alty-Sifa", écrit le groupe automobile dans son communiqué de presse.

Pour les 350 salariés de SAM, c'est une défaite qui était redoutée, mais l'espoir était encore vivace tant les autorités, notamment à travers des membres du gouvernement, avaient assuré qu'ils mettraient tout en œuvre pour que Renault s'engage sur la voie d'un soutien.

La promesse de Bercy

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie auprès de Bruno Le Maire, avait ainsi désigné Renault comme responsable de l'avenir du site. Tout le cabinet ministériel, jusqu'à Matignon, était mobilisé pour faire plier la direction de Renault, et éviter un drame industriel dans une région déjà lourdement impactée par la transformation automobile.

Chez Renault, on admet en "off" avoir été soumis à de fortes pressions gouvernementales. Des cadres déplorent la stigmatisation du groupe au losange alors même qu'il a été le dernier donneur d'ordre de la SAM quand tous les autres constructeurs ont abandonné la société depuis plusieurs années. Le groupe refuse d'endosser la responsabilité d'une faillite rendue inéluctable, selon lui, par des erreurs stratégiques, d'investissements de la part des directions et des actionnaires successifs. Et de rappeler que le groupe a déjà apporté un soutien financier direct de 42 millions d'euros à la SAM. Ces derniers mois notamment, c'est le constructeur français qui comblait les pertes d'exploitation, chiffrées entre un et deux millions d'euros, le temps pour les protagonistes du dossier de trouver un repreneur viable pour l'entreprise...

Vendredi dernier, les salariés de la SAM avaient fait le déplacement jusqu'à Toulouse pour l'audience décisive au tribunal de commerce. Ce dernier avait alors laissé cinq jours à Renault pour se positionner dans le dossier en confirmant ou non le carnet de commandes de ce site industriel dont il est l'unique client (Crédits : Rémi Benoit).

Un dossier politiquement explosif

Au-delà de ce cas d'espèce, Renault veut s'affranchir de la pression gouvernementale sur des dossiers éminemment politiques. Il se trouve que l'affaire de la SAM survient à un moment extrêmement critique pour les fournisseurs dont les trésoreries se tendent. La crise des semi-conducteurs a amputé le marché d'environ un quart de la production automobile... L'impact sur la filière est implacable. Et la situation devrait s'accentuer dans les mois prochains avec la hausse du prix des matières premières. Enfin, l'avenir des fonderies est clairement interrogé au moment où la voiture électrique est en plein boom. Cette technologie nécessite quatre fois moins de métaux ferreux qu'une voiture thermique.

En parallèle, le gouvernement marche sur des œufs. À six mois de la présidentielle, le gouvernement ne peut pas se permettre un drame industriel qui pourrait être instrumentalisé par l'opposition.

Renault, l'ancienne régie

Sauf que l'Etat a ses habitudes chez Renault. Il reste le premier actionnaire du groupe automobile (15% des titres), et il s'est porté garant d'un gigantesque prêt (5 milliards d'euros) lors de la crise sanitaire. En outre, l'ingérence de l'Etat dans les affaires de Renault ne date pas d'hier. L'ancienne Régie reste encore largement sous influence étatique. Déjà Carlos Ghosn, l'ancien PDG, s'en plaignait régulièrement. Le point d'orgue de cette ingérence avait été le raid du gouvernement dans le capital pour imposer les droits de vote double pour les actionnaires de long terme contre l'avis de la direction.

Le ministre de l'Economie de l'époque, Emmanuel Macron, avait également poussé Carlos Ghosn à racheter le reste du capital de Nissan pour en prendre définitivement le contrôle. Chose à laquelle Carlos Ghosn s'était opposé de toutes ses forces. La question d'une fermeture d'usine n'était pas non plus envisageable... Au contraire d'un PSA qui avait fermé son site d'Aulnay-Sous-Bois, malgré le plan de soutien d'urgence engagé par l'Etat pour le sauver de la faillite.

L'autre priorité: sauver Renault...

Ainsi, Luca de Meo, ancien du groupe Volkswagen, n'était pas habitué à ce genre de rapport avec son premier actionnaire. Bien sûr, lorsqu'il était patron de Seat, il avait dû apporter des gages au gouvernement espagnol sur l'empreinte industrielle de Seat sur le territoire. Mais de là à se porter garant du reste de la filière...

D'autant que Renault s'est déjà engagé sur plusieurs dossiers comme la reconversion du site de Flins dont la pérennité n'était pas gagnée. L'Etat attend également que le groupe donne suite à sa promesse de participer au projet ACC, la coentreprise de fabrication de batteries électriques fondée par Stellantis et Total, et récemment rejoint par Daimler. Sa participation était une des conditions posée par l'Etat pour l'octroie du prêt garanti. Enfin, Renault vient d'annoncer son soutien au projet de reprise société Alvance Aluminium Wheels, dans l'Indre, par le Groupe Saint-Jean Industries.

"C'est la première fois qu'il se retrouve dans la situation où il doit dire non", reconnaît-on en interne. L'enjeu est d'enrayer cette mécanique jugée "paternaliste". Luca de Meo peut compter sur un Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault, davantage rodé à ces jeux de pouvoirs.

Car Renault estime avoir d'autres sujets brûlants sur le feu comme le redressement de son propre groupe. Après la chute de Carlos Ghosn et deux années de crise financière et commerciale, il doit impérativement reprendre le train de la transformation sectorielle qui roule à toute allure: électrification, connectivité, repositionnement de marques, logiciels... Les investissements nécessaires sont colossaux, et les enjeux d'emplois ne le sont pas moins.