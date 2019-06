Immobilier : Virginie Calmels, ex-1ère adjointe de Juppé à Bordeaux, quitte Barnes

Une décision « devenue inévitable ». Des « dissensions majeures ». A la suite des informations de La Lettre de L'Expansion, Barnes a confirmé ce 24 juin 2019 le départ de Virginie Calmels du groupe immobilier, trois mois après son arrivée.

« L'éthique et le professionnalisme des équipes du groupe Barnes lui ont permis de devenir en 20 ans un acteur majeur de l'immobilier international haut de gamme et nous poursuivons ce développement fort de nos valeurs », a déclaré le nouveau CEO Thibault de Saint-Vincent.

« Rectifier certains dysfonctionnements » (Calmels)

L'ex-première adjointe (LR) au maire de Bordeaux Alain Juppé fait, elle, état d'un audit de 35 pages remis le 5 juin dernier au même Thibaut de Saint-Vincent, actionnaire majoritaire du groupe Barnes.

« Ce rapport avait pour ambition de structurer le groupe, de pallier les manquements, de rectifier certains dysfonctionnements », fait savoir Virginie Calmels, « et de faire face à de très nombreux risques face à certaines pratiques constatées ».

Désaccord sur les « mesures correctrices préconisées »

Depuis cette date, l'ancienne élue explique qu'elle était dans l'attente de la « mise en oeuvre des préconisations nécessaires, voire urgentes, de l'intérêt sociale de l'entreprise ». Selon elle, les actionnaires auraient refusé, les 21 et 22 au soir, de lui « garantir leur accord » dans la mise en oeuvre des « mesures correctrices préconisées ».

« Je me suis retrouvée dans l'impossibilité de poursuivre ma mission et n'ai pas eu d'autre choix que de cesser toutes mes fonctions de mandataire sociale des trois entités françaises que je présidais en démissionnant, avec prise d'effet immédiat, de ma fonction de CEO du groupe, ce dont j'ai informé les actionnaires le samedi 22 juin », conclut Virginie Calmels.

Le 23, Barnes "prend acte" de sa démission

L'actionnaire et majoritaire nouveau CEO Thibault de Saint-Vincent lui aurait répondu le 23 qu'il "prend acte" de sa démission, tout en l'invitant à « s'accorder sur les termes d'un ou plusieurs communiqués communs relatant cette rupture et ses motifs ». Pourtant, le groupe Barnes et l'ex-première adjointe au maire de Bordeaux ont, chacun(e) envoyé leur communiqué distinct...

De son côté, « compte tenu [...] de la volonté de la société de tenter de ternir mon image et d'attenter à ma réputation », Virginie Calmels précise qu'elle est « nullement concernée à titre personnel par cette "série de perquisitions", l'enquête judiciaire en cours visant principalement les actionnaires ». Ces "visites domiciliaires" auraient en effet eu leu le 13 juin dernier au siège du groupe ainsi qu'aux domiciles des actionnaires.