Comment la crise sanitaire métamorphose logements et bureaux

« En matière de logement, il y a un avant et un après Covid. Avant, on a déjà eu le concept de la ville du quart d'heure avec ses fablabs et ses tiers lieux. Après, il va falloir réfléchir à la conception des logements neufs » estime et présidente de la commission « Aménagement urbain, logement et habitat indigne » de France Urbaine. Pour elle, il faut revoir la construction des logements à l'aune d'un virus qui a forcé les ménages à faire du « télétravail bricolage », entre visioconférences et surveillance des enfants.

Autre nouveauté : la recherche d'un accès à l'extérieur (jardin, balcon, terrasse). L'immobilier de bureaux doit également se transformer. D'après Emmanuel Desmaizieres, directeur général d'Icade Promotion, « le bureau a été ébranlé par les crises sanitaires et économiques....