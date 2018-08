Bière : Carlsberg investit 100 millions d'euros en Alsace pour Kronenbourg

La bière a le vent en poupe dans l'Hexagone. Après 36 ans ans de recul, la consommation du breuvage est en constante augmentation depuis cinq ans : +2,7 % en volume et + 8 % en valeur pour la grande distribution en 2017 selon l'association Brasseurs de France. Et la tendance se poursuit en 2018 puisqu'en janvier et février, les ventes de bières ont également crû de 3,6 % en volume et 8 % en valeur.

Un contexte favorable dont profite le groupe danois Carlsberg - numéro trois mondial dans l'industrie brassicole derrière Anheuser Busch InBev et Heineken - qui a annoncé, ce mercredi 29 août, son intention d'investir 100 millions d'euros dans sa brasserie Kronenbourg à Obernai (Alsace), la plus importante d'Europe. Cette dernière produit à elle seule 40 % de la bière française dont les marques Kronenbourg ou encore 1664. La décision a été dévoilée à l'occasion d'une visite d'Etat d'Emmanuel Macron au musée Glypothèque New Carlsberg à Copenhague (Danemark).

Cet investissement conséquent dans ce qui constitue la filiale française de Carlsberg est le plus important réalisé pour ce site depuis l'acquisition de la brasserie alsacienne en 2008 par le groupe danois. Ce dernier y a "seulement" injecté 18 millions d'euros en 2014. Kronenbourg, pour sa part, 23 millions d'euros cette année pour l'entretien courant, rapporte Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Des chiffres de ventes en progression constante grâce à l'innovation

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la stratégie SAIL 22 du Groupe Carlsberg et a deux objectifs : renforcer la place de la France dans la stratégie du groupe et accompagner la croissance du marché national comme celle des volumes dédiés à l'export ou les marques 1664 et Kronenbourg connaissent un certain succès. En France, les ventes de Kronenbourg progressent régulièrement (+1,7 % en 2017 pour un chiffre d'affaires de 936 millions d'euros selon Kronenbourg), en volume mais aussi en valeur. En cause, la multiplication de nouveaux produits comme les bières sans alcool, les bières aromatisées ou encore les bières d'abbaye.

Cet investissement permettra notamment de moderniser le site et augmenter sa capacité de production qui est actuellement de 7 millions d'hectolitres par an. "Nous sommes très heureux de faire cette annonce (...). Aujourd'hui, le riche héritage de Carlsberg et ses liens étroits avec la France s'accordent parfaitement avec nos ambitions d'investir dans nos activités françaises", a déclaré le patron du brasseur, Cees 't Hart. La Coupe du monde de foot en Russie et les fortes chaleurs de l'été ont été particulièrement favorables au groupe danois qui a relevé ses prévisions pour 2018. Joao Abecasis, le directeur général de Kronenbourg en France, a estimé qu'il devrait permettre à la marque "de conserver notre compétitivité et de continuer à diversifier notre portefeuille de produits sur un marché de la bière en croissance.

(Avec AFP et Reuters)