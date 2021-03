CDK Technologies prêt à naviguer au-delà de la course au large

Lire aussi : Avec Solid Sail, les Chantiers de l'Atlantique veulent verdir la croisière

En monocoque ou en multicoque, de 50 à 130 pieds, CDK Technologies est régulièrement associé aux victoires des plus grands skippers. Lors du Vendée Globe 2020, Yannick Bestaven sur Maître CoQIV, Charlie Dalin sur Apivia et Louis Burton sur Bureau Vallée ont signé un podium 100% CDK. C'est la quatrième fois consécutive et la cinquième sur neuf éditions, qu'un bateau construit par le chantier naval basé à Port-la-Forêt et à Lorient remporte ce tour du monde.

Chantier reconnu de la « Bretagne Sailing Valley », l'entreprise créée en 1984 par le constructeur Hubert Desjoyeaux, décédé en 2011, est spécialisée dans la construction de voiliers prototypes uniques et la réalisation de pièces composites de haute performance, en carbone pré-imprégné. Ses deux sites ont vu passer dix des trente-trois bateaux au départ de l'édition 2020 du Vendée Globe, soit près d'un tiers de la flotte. Quatre d'entre eux étaient des bateaux neufs et huit étaient des bateaux à foils, ces monocoques nouvelle génération conçus avec des ailerons géants destinés à leur faire gagner de la vitesse.

Si Maître...