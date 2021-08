Vaccin Moderna : le Japon découvre (et suspend) de nouveaux lots contaminés

Trois jours après la suspension de l'utilisation de quelque 1,63 million de doses du vaccin de Moderna contre le Covid-19 pour cause d'agents contaminants détectés dans certains lots, les régions d'Okinawa et de Gunma au Japon ont déclaré dimanche avoir découvert de nouveaux lots contaminés et suspendu en conséquence les injections avec les doses provenant de ces lots.

Cette décision intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête par le ministère japonais de la Santé après la mort de deux hommes ayant reçu des injections du vaccin Moderna provenant d'autres lots, qui présentaient des impuretés.

La préfecture d'Okinawa, située dans le sud du Japon, a annoncé avoir suspendu les injections dans un important centre de vaccination dans la ville de Naha.

La vaccination se poursuit avec les doses de Moderna des lots non suspendus

"Nous suspendons l'utilisation des vaccins Moderna contre le Covid-19 car des substances étrangères ont été repérées" dans certains lots, selon un communiqué.

Les lots concernés par cette contamination, détectée samedi à Okinawa, sont différents de ceux suspendus après la découverte d'impuretés dans certaines fioles de ce produit, selon les médias locaux.

La préfecture de Gunma, située au nord de Tokyo, a également indiqué avoir suspendu l'utilisation de lots contaminés.

"Nous continuons d'utiliser les lots Moderna qui ne sont pas affectés par l'incident", a précisé un responsable.

Une enquête est nécessaire car la cause réelle des deux décès n'est pas établie

Le ministère japonais de la Santé a annoncé samedi une enquête sur le décès, en août, de deux hommes, âgés de 30 et 38 ans, qui avaient reçu une deuxième dose du vaccin Moderna provenant de l'un des trois lots suspendus (soit 1,63 million de doses) par le gouvernement jeudi dernier.

Le ministère a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause de leur décès, précisant que "le lien de cause à effet avec la vaccination reste à ce jour inconnue".

"Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que ces décès ont été causés par le vaccin Moderna contre le Covid-19, et il est important de mener une enquête pour déterminer s'il y a un lien", ont déclaré samedi dans un communiqué commun Moderna et Takeda, qui importe et distribue dans l'archipel nippon.

La nature des particules incriminées pas encore connue

La nature des particules découvertes dans les flacons, qui ont été fabriqués par un sous-traitant de Moderna en Europe, n'est pas encore connue.

"Les fioles ont été envoyées à un laboratoire pour analyse et les premières conclusions seront connues en début de semaine prochaine", ont déclaré Moderna et Takeda.

Fabriqués par un sous-traitant européen, les lots suspects ont été distribués seulement au Japon

L'entreprise américaine suppose que le problème provient d'une ligne de production de son sous-traitant en Espagne, Rovi, qui produit ses vaccins contre le Covid-19 pour les marchés hors Etats-Unis.

Rovi, dont les actions ont chuté de 13,38%, a déclaré le 26 août dans un communiqué qu'il enquêtait et "travaillait pour fournir toutes les informations" sur l'incident possible. Il a ajouté que le lot en question était destiné à être distribué uniquement au Japon et que deux autres lots traités avant et après avoir été retenus par prudence.

L'UE a déjà reçu 70 millions de doses (sur 450 prévues), l'EMA enquête

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident de contamination et évaluait s'il y avait un impact sur les approvisionnements de l'UE.

"L'EMA enquête sur la question et a demandé au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de fournir des informations sur tout impact potentiel sur les lots fournis à l'UE, ainsi que des détails sur l'enquête en cours sur les causes profondes", a déclaré l'agence dans un communiqué à Reuters.

Moderna a jusqu'à présent livré à l'UE plus de 70 millions de doses de son vaccin Covid-19, selon les données publiques de l'UE. La société a deux contrats avec le bloc des 27 nations pour une fourniture totale de jusqu'à 460 millions de doses.

Yoshide Suga, le Premier ministre qui perd la face

Environ 44% de la population japonaise a été entièrement vaccinée, alors que le pays fait face à une augmentation record du nombre de cas de virus liés au variant Delta, plus contagieux. Plus de 15.800 personnes sont décédées du Covid-19 dans le pays, soumis en majeure partie à des restrictions sanitaires pour tenter d'endiguer la pandémie.

Le pays, qui faisait figure de cancre tout début juillet à trois semaines des JO, avec seulement 12 % de sa ​population totalement vaccinée (alors que ce taux oscille entre 31% et 50% pour les pays du G7), avait du mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard.

Et malgré le fait que la majorité des vaccinations sont réalisées avec le vaccin de Pfizer/BioNTech, la décision de suspendre des injections de Moderna tombe mal pour le Premier ministre Yoshihide Suga: sévèrement critiqué pour la lenteur de la campagne de vaccination depuis le début de l'année, lui qui était arrivé au pouvoir en septembre 2020 avec 70% d'opinions favorables voit aujourd'hui son taux d'opinions favorables chuter bien en dessous des 30%. Témoin, sa déculottée aux élections municipales de Yokohama, son fief électoral et la deuxième plus grande ville du pays.

(avec AFP et Reuters)