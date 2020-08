Sanofi rachète la biotech Principia Biopharma pour 3,68 milliards de dollars

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé lundi 17 août l'acquisition pour 3,68 milliards de dollars de la biotech américaine Principia Biopharma, qui développe une série d'inhibiteurs pour le traitement des maladies auto-immunes.

Sanofi procédera à l'acquisition de la totalité des actions de Principia en circulation « au prix de 100 dollars l'action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,68 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée) », a indiqué le laboratoire français dans un communiqué, en précisant que l'opération avait été « approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Sanofi et de Principia ».

Un programme prioritaire

Sanofi explique que cette opération va lui permettre le « renforcement des principaux domaines de R&D dans les maladies auto-immunes et allergiques ». En 2017, Sanofi avait noué une collaboration avec Principia, lui donnant accès à une licence exclusive mondiale pour le développement et la commercialisation de l'inhibiteur BTK'168 dans le traitement de la sclérose en plaques et d'autres maladies du système nerveux central.

« En prenant le contrôle intégral » de ce produit, « nous supprimons les complexités de ce programme de développement prioritaire et simplifions la future commercialisation de cette molécule », a souligné le directeur général de Sanofi Paul Hudson, cité dans le communiqué.

L'offre publique d'achat devrait débuter plus tard ce mois-ci et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020. Sanofi prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible.

