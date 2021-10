Climat : malgré "l'héroïsme" de l'Australie, Boris Johnson anticipe un fiasco de la COP26

La COP26 risque de très mal se passer, anticipe désormais Boris Johnson.

De fait, c'était ce lundi que l'ONU annonçait la mauvaise nouvelle: malgré le répit mondial de la production et des émissions polluantes imposé par la pandémie de Covid, les concentrations dans l'atmosphère des trois principaux gaz à effet de serre, facteur de réchauffement, ont atteint des niveaux records l'an dernier.

Mais il n'est pas le seul à s'inquiéter autour du monde sur l'issue de ce sommet mondial pour sauver le climat qui cette année se déroule à Glasgow sous l'égide du Royaume-Uni.

La semaine dernière, le président de la COP26 lui-même, le Britannique Alok Sharma, avait estimé qu'il serait "plus difficile" d'obtenir un accord à Glasgow qu'à Paris en 2015.

De son côté, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est montré franchement pessimiste, jugeant que les engagements actuels des États étaient "un aller simple vers le désastre".

De fait, nombreux sont ceux qui anticipent l'absence du chinois Xi Jinping, pas seulement pour des raisons sanitaires.

Lire aussi 6 mnClimat: à une semaine de la COP26, la position de la Chine et des États-Unis reste illisible

Dans ce contexte, bien que qualifiée d'"héroïque" par Boris Johnson (cité par le journal écossais "The National"), l'annonce de l'Australie qui fait mine de s'aligner sur les objectifs de l'Union européenne, risque d'ajouter au découragement.

Ce pays, plus grand exportateur mondial de charbon et largement considéré comme retardataire en matière de climat, a annoncé ce mardi qu'il visait désormais la neutralité carbone à l'horizon 2050, s'alignant de fait sur les objectifs que s'est imposée l'Union européenne.

Malheureusement, il s'agit d'objectifs lointains, très lointains, qui ne sont pas étayés par une feuille de route contraignante, un cadre jalonné d'étapes qui engagerait le pays devant la communauté internationale.

Ainsi, à cinq jours à peine du début de la COP26, le gouvernement australien s'est ainsi refusé à renforcer les objectifs de réduction des émissions pour 2030, considérés pourtant comme cruciaux pour lutter de manière significative contre le changement climatique.

Car l'Australie veut à tout prix maintenir ses mines ouvertes.

Pour autant, l'Australie, dont une grande partie de la production d'électricité repose sur le charbon, n'a pas renié ses engagements de neutralité carbone qu'elle avait mis si longtemps à prendre: elle avait accepté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 26% à 28% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, et Scott Morrison affirme même qu'elle les "atteindra et battra".

[Le Premier ministre Scott Morrison s'adresse aux médias lors de sa conférence de presse au Parlement à Canberra, le mardi 26 octobre 2021 sur la nouvelle stratégie zéro carbone de l'Australie. Crédit Reuters]

Cependant, pour justifier son refus d'améliorer ses objectifs climat à la veille de la COP26, Scott Morrison avance l'argument de l'engagement vis-à-vis des électeurs.

"Nous ne nous laisserons pas faire la leçon par d'autres qui ne comprennent pas l'Australie. La méthode australienne, c'est comment on fait les choses, et non si on va les faire. Il s'agit d'y arriver", a-t-il écrit.