« En 2030, TotalEnergies sera l’un des plus gros électriciens bas carbone du monde » (Isabelle Patrier, directice France)

LA TRIBUNE - TotalEnergies a annoncé ce 28 août le maintien, jusqu'à la fin de l'année du prix plafond de 1,99€/l sur l'essence et le diesel, dans l'ensemble de ses stations et cela pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Une annonce faite alors que la Première ministre, invitée à la REF, l'université d'été du patronat, a insisté sur un contexte macro-économique moins bon qu'espéré.

ISABELLE PATRIER - Cette annonce est un coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Français que nous avons annoncé en février dernier et qui est toujours en place pour cette rentrée, au moment notamment où le prix des carburants est en hausse. Nous réaffirmons donc que le prix du diesel et de l'essence ne dépassera pas 1,99€/L dans l'ensemble de nos 3 400 stations-service jusqu'à la fin de l'année pour soutenir le pouvoir d'achat des Français.

Un autre sujet est celui de la décarbonation. TotalEnergies est un acteur de la décarbonation de l'aviation, notamment via le SAF (sustainable aviation fuel). Et la réglementation pousse à l'usage de ce SAF. Comment continuer à avancer sur ce sujet, voire à travailler sur des solutions complémentaires ?

Nous avons annoncé au moment du Salon du Bourget, en juin dernier, notre volonté de répondre à l'appel de nos clients aéronautiques en produisant, dès 2028, un demi-million de tonnes de SAF sur base d'huiles alimentaires usagées et de graisses animales. TotalEnergies investit massivement et multiplie les projets de production de carburant aérien durable. Par exemple, en Ile-de-France, nous sommes en train de mener la reconversion de la plateforme de Grandpuits, qui était à l'origine une raffinerie, en une plateforme zéro pétrole, qui nous permettra d'avoir une production importante de carburants aériens durables sur ce site qui est relié aux aéroports d'Orly et de Charles-de-Gaulle. C'est un exemple de projet, parmi d'autres, qui nous permet d'accompagner la décarbonation de nos clients aéronautiques et d'accélérer la décarbonation du secteur. La réglementation européenne pousse, par paliers, à l'usage du SAF, nous nous mettons donc en ordre de marche pour y répondre.

Tout cela est donc de nature à mettre la France sur l'échiquier européen, en termes de solutions innovantes...

En tout cas, TotalEnergies a fait plusieurs annonces qui prouvent que nous sommes engagés dans cette trajectoire de décarbonation, pour nos activités et celles de nos clients, afin d'être en ligne avec les objectifs de la réglementation européenne.

Il y a aussi cet accord annoncé qui lie TotalEnergies à Petronas et Mitsui sur le stockage de CO2 en Malaisie. Quels sont vos objectifs au-delà de la décarbonation de l'Asie ?

Il faut travailler sur tous les axes, il faut tester le stockage et le captage de CO2 et nous avons de grands projets en mer du Nord. Il faut investir dès maintenant pour rendre économique cette filière émergente et atteindre la neutralité carbone. C'est ce que nous faisons, à la fois pour réduire les émissions de nos installations et celles de nos clients. Notre objectif 2030 est de stocker plus de 10 millions de tonnes de CO2 par an. Près de 100 millions de dollars ont été investis en 2022, et nous prévoyons de porter ces investissements à près de 300 millions de dollars par an pour atteindre nos objectifs.

L'électricité renouvelable est un autre sujet majeur de la décarbonation. Quels sont vos objectifs sur ce point ?

Nos objectifs sont assez clairs : en 2030, TotalEnergies sera l'un des plus gros électriciens bas carbone du monde. Nous voulons être présents sur tous les continents. Nous sommes déjà le 5ème acteur des énergies renouvelables solaire et éolien aux Etats-Unis et nous avons de grandes ambitions en Europe. Il y a quelques semaines, nous avons par exemple remporté un appel d'offres éolien offshore en Allemagne d'une capacité de 3 GW. C'est un projet de plus qui contribue à construire un géant de la production d'électricité renouvelable que nous serons dès 2030.

Avec l'annonce du maintien du plafond de l'essence et du diesel à 1,99€/l, vous avez également annoncé la création d'emplois de pompistes dans 300 stations. Il y a donc les nouveaux métiers et les anciens, remis au goût du jour ?

Je crois que nos clients sont ravis de découvrir ou redécouvrir dans nos stations, ce métier qui avait été un peu oublié et qui permet d'apporter un service aux automobilistes en faisant le plein à leur place ou en les accompagnant pour le lavage de leur voiture ou le gonflage de leurs pneus ... Nous avons testé ce service qui a été concluant et nous allons donc le déployer dans 300 stations-services en France d'ici 2024. C'est une façon de renforcer le lien social avec nos clients et notre ancrage territorial, mais aussi de retrouver de l'humain. Nous disposons de 3.400 stations sur le territoire et l'engagement au service de nos clients a toujours été une priorité, c'est donc bien de se dire que dans plus de 300 stations-services en France, nos clients pourront trouver un pompiste à leur service pour les aider, les guider ou tout simplement discuter.